Avanza la construcción del Campus de la UNRaf

Desde que en agosto de este año se firmó el contrato con la empresa santafesina Pirámide S.R.L., quien había presentado una oferta de $ $ 71.550.062,25 en el marco del llamado a licitación pública, para la construcción del tan ansiado Campus de la Universidad Nacional de Rafaela, los movimientos en ese predio de 10 ha ubicado sobre Ruta Nacional 34, en el suroeste de la ciudad de Rafaela, son constantes y alentadores.

Indudablemente el contexto económico por el que atraviesa el país condiciona el avance de muchas obras de envergadura, sin embargo al ver que ya comenzó la construcción de los laboratorios de la UnRaf, esto genera buena expectativa para el desarrollo académico de un edificio que marcará un antes y un después en ese sector de Rafaela.

“En estos momentos se comenzó con la obra de pilotaje y se está avanzando con las construcción del edificio donde funcionarán los laboratorios de la Universidad Nacional de Rafaela, donde el plazo para la finalización de obra es de ocho meses a partir de que se firmó el contrato, pero sin olvidarse que esta es una obra a cielo abierto y el clima es un condicionante y puede demorar la finalización de los trabajos, no desde el punto de vista presupuestario ya que los recursos están”, señaló Héctor Michelutti, quien es el secretario administrativo de la UnRaf.

Respecto a esta primera etapa Michelutti indicó que conjuntamente con los laboratorios se van a construir aulas de apoyo para poder dar clases de lo que se desarrolle en el campus, el resto de las obras están en etapa de análisis para ver si se puede avanzar con otras construcciones, pero toda la energía hoy está puesta en la construcción de los laboratorios, aclaró.

Este primer edificio será de dos plantas, con una superficie total de 859 mts2 cubiertos y 113 m2 semicubiertos diseñados en respuesta a la necesidad de aulas laboratorio de calidad, donde se desarrollarán las actividades académicas y de investigación de la Universidad. Al mismo tiempo, el diseño incorpora elementos de arquitectura que optimizan el uso de energía y de agua para reducir el impacto ambiental.

“La obra de los laboratorios es muy importante ya que estará alrededor de los 1.000 m2 y allí funcionarán laboratorios de medios audiovisuales, todos los laboratorios tecnológicos van a estar ubicados allí, también laboratorio de videojuegos. Hay que aclarar que no estamos hablando de laboratorios tradicionales sino son específicos para las 11 carreras que ofrece la Universidad Pública; en estos momentos la importancia de la Universidad Pública es fundamental ya que hay libertad de acceso para cursar las carreras que ofrece de manera gratuita”, dijo el secretario administrativo de la Casa de Estudios.

Al hacer referencia al tema económico y a la volatilidad del dólar, Michelutti manifestó que “si bien existe una incertidumbre, desde la Universidad se hicieron todas las previsiones para no tener inconvenientes presupuestarios y de esta manera iniciar, avanzar y concluir la obra. En ejercicios anteriores se hicieron todas las gestiones necesarias para garantizar cada una de las etapas; estamos hablando de una obra que era de 70 millones de pesos, muy onerosa, pero las previsiones nos permiten afrontar los cambios que puedan haber y estar tranquilos porque vamos a poder ejecutar en tiempo y forma y cumplir con este sueño que es la construcción de los laboratorios”.

La obra del Campus en su totalidad, es una de las más importantes de la historia de Rafaela y la Región por su envergadura arquitectónica y por su proyección institucional. Se desarrollará siguiendo los lineamientos generales de un Masterplan que fue elaborado en conjunto con la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) como parte de un convenio marco de cooperación. Esa Universidad cuenta con una reconocida trayectoria en la elaboración de proyectos de infraestructura universitaria a través de una gerencia especializada en este tipo de proyectos.

La UNRaf es la tercera Universidad Nacional creada en esta Provincia, luego de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) en 1919 y la Universidad Nacional de Rosario (UNR) en 1968. Según su proyecto institucional, el área de influencia directa de la UNRaf corresponde al Centro-Oeste y Noroeste de la Provincia de Santa Fe, más precisamente a los departamentos Las Colonias, Castellanos, San Martín, San Jerónimo, San Cristóbal y 9 de Julio. La misma incluye a más de 160 localidades. El área de influencia indirecta corresponde a los departamentos San Justo de la provincia de Córdoba y los 3 departamentos del sureste de Santiago del Estero: Belgrano, Aguirre y Rivadavia.