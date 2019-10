Medida de fuerza de Atilra

La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) decidió convocar a una medida de fuerza por el término de 72 horas, la que se iniciará el próximo viernes y se extenderá hasta el domingo, con la modalidad de no cubrir los francos y trabajar sólo las jornadas semanales comunes, de acuerdo con lo informado oficialmente por el gremio mediante un comunicado.

Debe señalarse, además, que la medida se extenderá al lunes, con un paro total por 24 horas durante esa jornada.

La medida de fuerza se dispuso "en razón de no haber accedido las cámaras empresarias del sector a efectuar la correspondiente adecuación de los salarios, para que los mismos mantengan el poder adquisitivo conforme los parámetros inflacionarios ocurridos en el país".

Más adelante se consigna: "Teniendo en cuenta que las remuneraciones de los trabajadores lecheros han sufrido una erosión muy importante en su poder de compra, situación ésta que contrasta notablemente con la evolución de los precios de los productos lácteos que aumentaron un 77% solamente los primeros nueve meses del año y un 95% en forma interanual, el Consejo Directivo Nacional resolvió que a partir de la cero del día viernes 1 de noviembre y hasta las 24:00 del domingo 3 de noviembre, se trabajará exclusivamente la jornada semanal, tal cual lo establece el Convenio Colectivo de Trabajo 2/88, absteniéndose de trabajar francos, ya sea sábado o domingo o el día viernes sí al personal diagramado le caería este día como franco; como así también la abstención total de trabajar horas extras".

Se expresa posteriormente que "a partir de las 00.00 del lunes 4 de noviembre y hasta las 24:00 ese mismo día, se dispuso la realización de un paro total de actividades por veinticuatro horas".

Finalmente, el comunicado aclara: "Como siempre, la única información valedera es la que el sindicato brindará a través de sus canales de comunicación; debiendo los trabajadores abstenerse de dar por cierto todo rumor, conjetura o cualquier otra información que no provenga oficialmente desde el sindicato".