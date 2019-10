El Sindicato de Músicos busca sumar más socios

El Sindicato de Músicos de Rafaela lanzó un nuevo paquete de beneficios con el que buscará captar nuevos socios a la vez que diseña una agenda para dinamizar sus relaciones institucionales con el resto de la comunidad y en especial con el Instituto Nacional de la Música (INAMU), el ente público no estatal que tiene como objetivo el fomento, apoyo, preservación y difusión de la actividad musical. Así lo confirmó el secretario General de la entidad, Guillermo Scalenghe, quien asumió el cargo tras imponerse en las elecciones de julio pasado en reemplazo de Rubén Carlini."Estoy al frente del Sindicato de Músicos de Rafaela a partir de las últimas elecciones que se llevaron a cabo en julio.Asumimos junto al resto de los integrantes de la Comisión Directiva en forma inmediata con la premisa de continuar con la labor que venía realizando la última conducción de Rubén Carlini, quien estuvo 15 años al frente de nuestra organización y que sigue acompañándonos ahora ocupando el cargo de vocal titular", sostuvo Scalenghe al destacar la gestión de su antecesor.Entre otras iniciativas que están en carpeta, el Sindicato decidió "trabajar con el objetivo de aumentar la cantidad de afiliados que actualmente es de 50 músicos de Rafaela y todo el departamento Castellanos, que es nuestra área de influencia, el objetivo es al menos duplicar esa cifra", señaló Scalenghe. "Para cumplir con esta nueva meta que nos impusimos, hemos ampliado los beneficios que se brindan a los afiliados y seguimos trabajando para incorporar cada vez más", agregó el dirigente que ahora lidera una institución que tuvo a su abuelo Silvestre Scalenghe entre los integrantes de la primera Comisión Directiva cuando se conformó, allá por 1949.Así, cumpliendo una especie de mandato familiar no escrito, 70 años después del surgimiento del sindicato, un Scalenghe asume como secretario General sin olvidar que el padre de Guillermo, el recordado pianista, Domingo Mingo Scalenghe, también desempeñó cargos dirigenciales. "Una vez que mi abuelo dejó el sindicato, tomó la posta mi viejo. Fueron tesoreros o vocales. Ahora me toca estar al frente de un gran equipo de trabajo que también es un buen grupo de músicos y fundamentalmente de personas", sostuvo.En la lista de beneficios para los afiliados, cuya cuota es de 50 pesos en la actualidad, figuran descuentos en la Farmacia Mutual Bancaria, en impresiones, en las tarifas de grabación en estudios Lear o de ensayo en la Sala Berracos, en la compra de accesorios en Marcucci Música, el alquiler de equipos de Gerardo Meschler e incluso en la adquisición de entradas para el Ciclo de Música Popular Otras Voces, el Ciclo de Música de Cámara del CCR y del Festival de Jazz Rafaela entre otros."Lo más importante que tiene el Sindicato es la Escuela de Música 22 de Noviembre, que funciona desde el año 1988. Siempre es una prioridad. Por eso los afiliados también accederán a rebajas en la cuota y en los talleres de la Escuela.También queremos sumar capacitaciones, aceitar la relación con INAMU y establecer o restablecer vínculos con otras instituciones. A medida de que sumemos más beneficios lo vamos a ir comunicando", subrayó Scalenghe.Por último, el nuevo titular del Sindicato remarcó que "nuestro objetivo es que el sindicato sea la casa del músico de Rafaela y todo el departamento, que como hasta ahora siga siendo un lugar de puertas abiertas, un espacio de encuentro donde estamos dispuestos a escuchar inquietudes y propuestas. Que se acerquen, que se sumen y cuenten con esta institución que quiere ser un espacio generador de proyectos".COMISIONDIRECTIVATras las elecciones de julio pasado en la que se presentó una lista de consenso, la Comisión Directiva del Sindicato de Músicos de Rafaela se integra de la siguiente manera: Secretario General, Guillermo Scalenghe; Secretario Adjunto, Marcelo Actis; Secretaria Tesorera, Marina Destéfani; Secretario Gremial, Diego Llul y Secretaria de Actas, Guillermina Scalenghe. En tanto que los vocales titulares son Facundo Rubino, Mario Arnodo y Rubén Carlini mientras que los vocales suplentes son Javier Albornoz, Susana Valenti y José Ignacio Perren.¿Cómo asociarse? Los egresados de la Escuela de Música "22 de Noviembre" solo tienen que acercarse a la sede de calle Sargento Cabral 137 de 17:00 a 21:30 hs. con dos fotos 4x4, fotocopias del título y el DNI. Quienes no egresaron de la Escuela pueden visitar la institución o comunicarse al teléfono 03492-422596.