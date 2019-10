Para mitigar el impacto de mastitis se conocieron nuevas herramientas

MSD, una de las compañías líderes a nivel país en provisión de soluciones veterinarias para ganado de leche, está presentando Mastiplan, una suspensión intramamaria para el tratamiento de mastitis clínica en vacas lecheras, que se encuentran en lactancia."Es un nuevo producto dentro de nuestra paleta, es un pomo intramamario que hemos lanzado al mercado este año. Mastiplan combina una molécula de antibiótico del grupo de los betalactámicos, una cefalosporina cuyo nombre es cefapirina con un potente antiinflamatorio y lo que hemos visto a lo largo del mundo y la región es que está registrando buenas tasas de curación y enderezando los hospitales en los tambos", indicó el médico veterinario Gabriel Calderón, técnico de MSD.El producto combate infecciones por Staphylococcus aureus, Staphylococi coagulasa negativa, Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysglactiae, Streptococcus uberis y Escherichia Coli. Se presenta en jeringas con 300 miligramos de cefapirina y 20 miligramos de prednisolona.Y de acuerdo a TodoAgro, en su presentación Calderón hizo un repaso sobre los pilares para el control de mastitis. "La idea de MSD es no sólo hablar de terapias sino recordar una serie de medidas para lograr un manejo del problema de mastitis que es uno de los más nocivos para el sector lechero", apuntó, y agregó que "los descartes involuntarios en tambos se dan básicamente por mastitis, causas reproductivas y causas podales, y un cuarto punto que estoy agregando que es ineficiencia en nuestras crianzas, porque en definitiva eso te afecta al número total de vacas en ordeñe".En Argentina ha habido una importante reducción de vacas en ordeño –hay poco más de 1,5 millones- y a juicio de Calderón "eso ha sido producto de una combinación de factores como por ejemplo el impacto del agua y el barro, ahí se rompieron vacas, se cerraron tambos, además hay frustración del productor, es decir una serie de factores que sumados a las ineficiencias que tenemos siempre, se sumó este problema de inundaciones y recién este año comenzamos a reacomodarnos".El profesional apuntó que la causa del no crecimiento del rodeo lechero argentino se relaciona también a "una reproducción ineficiente en muchos tambos, tanto en tasas de concepción y las tasas de preñez sumado a los descartes que hablamos hacen que la reposición anual, mantener nuestras vacas o crecer en rodeo se transforme en un problema, y en el tambo medio nadie compra por gusto sino por necesidad"."La idea de estas jornadas fue contarles a nuestros productores de qué se trata este nuevo producto, y a la vez tratamos de combinar la jornada técnica con un análisis de la situación económica, y lo que viene", indicó Guillermo Gargantini, gerente de MKT de Ganadería de MSD Argentina.Posteriormente, tras la presentación de Calderón disertó Salvador Di Stéfano, economista del Grupo AgroEducación.Por entones y con relación a las elecciones y el contexto económico, Di Stéfano puntualizó que "gane quien gane los dos tienen el pasaje comprado a Estados Unidos para pedir plata porque en verdad tenemos muchos problemas de vencimientos de deuda, que no se sabe cómo se podrán afrontar. Entonces lo que Argentina necesita son dos cosas: dólares y trabajo, y si vos querés tener dólares tenés que exportar, porque básicamente nadie te quiere prestar. Entonces tenés que tener un tipo de cambio alto como este de 60 pesos por dólar, que seguramente seguirá subiendo hasta el año que viene-"Y si tenés un tipo de cambio alto y una mejora de precio en la materia prima, las exportaciones van a estar bien y las economías regionales con un escenario de dólar alto y de materias primas mejorarán notablemente. Por supuesto que acá hay una contracara, que es la economía urbana que está sufriendo mucho. Y esa economía va a estar ajustada, pero la economía de exportación y todos los sectores relacionados van a estar mejor”.Respecto al mercado de granos, apoyado por una serie de gráficos y fotos el especialista afirmó que "hoy existe un escenario internacional muy positivo para el campo, porque tenés un problema climático severo en Estados Unidos donde la soja y el maíz están sufriendo. Es así, porque sembraron por fuera de la ventana de siembra natural y luego tuvieron mucha nieve en este momento que tendrían que tener un clima más cálido y seco. Con lo cual vas a tener en el informe de noviembre del USDA probablemente más caída de producción y si hay más caída de producción probablemente las relaciones de consumo desciendan y a la soja la podes tener entre un 10 y un 15 por ciento de suba".A modo de sugerencia indicó que "nosotros en este momento estamos recomendando hacer más maíz que hacer soja, porque el maíz es más versátil. Podés hacer más cantidad y con eso mejorar la rentabilidad del campo. Y en esa línea subrayó que "hay versiones respecto a que el nuevo gobierno que se avecina, puede eliminar las retenciones de maíz y trigo con lo cual estamos más proclives a hacer más maíz y no soja".Con relación al sector ganadero, Di Stéfano cuestionó con ironía la alta faena de hembras, y pronosticó que el negocio del cerdo está muy bueno y puede estar mejor."Estamos viendo que el escenario para la ganadería es espectacular, llevamos dos años de matanza de hembras en el mercado, una faena de más de trece millones de animales y una exportación que crece notablemente, con lo cual avizoramos que para los próximos tiempos el ternero y la recría a novillo puede ser un buen negocio. Además el kilo de cerdo se está vendiendo a $70, lo está comprando un importante frigorífico de Rosario y está pagando $70 el kilo de cerdo vivo."Eso no lo viste nunca y está más alto que un novillo que se vende a $67. Lo que estamos empezando a ver es que el negocio tanto del huevo como del pollo está empezando un proceso de mejora, y yo creo que si empieza a faltar carne de vaca y empieza a aumentar la exportación probablemente se abra una ventana para los negocios de los animales chicos".Además, añadió que también incide que "en el mundo está la fiebre porcina africana, con lo cual gane quien gane esta fiebre sigue degastando a todo el Hemisferio Norte. Y nosotros estamos en el Hemisferio Sur con lo cual tenemos un anillo natural medioambiental que nos protege de cualquier peste que ingrese en nuestra zona".En su mensaje hacia el productor lechero señaló que "tiene que apuntar a más productividad y competitividad, por eso se traen una serie de productos que le permiten mejorar la cantidad de litros que saque por vaca como este Mastiplan. Los tambos tuvieron un mal 2018 donde hubo mucho cierre de tambos y un 2019 donde la rentabilidad mejoró notablemente, aunque con la última devaluación volvimos a quedar por debajo de la línea de flotación."Pero nuestra sensación es que vamos a ir a un escenario de mejoras de precios. La leche en polvo está subiendo a nivel internacional y la leche en mercado interno la están pagando 26 centavos de dólar y no es mal precio, aunque lo ideal es que se ubique entre 30 a 33 centavos de dólar. Por ende, le decimos al hombre de tambo que vamos a tener que empezar a pensar en trabajar en conductas asociativas, y en la cadena de valor porque hoy lo que más se vende no es la leche, la leche ha caído en consumo, y ha crecido el queso blando y el dulce de leche".