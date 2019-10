Carne exportada: Argentina alcanzaría durante este año las 780 mil toneladas

El titular del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), Ulises “Chito” Forte resaltó la presencia de las carnes argentinas en ANUGA, Alemania, (una de las muestras alimentarias internacionales más importantes), de la que participaron 30 empresas vinculadas a la industria cárnica y que pudieron cerrar importantes negocios.El IPCVA, este año participó con un stand de más de 800 metros cuadrados que incluyo un restaurante, que ofreció a los visitantes la posibilidad de degustar los cortes de carnes argentinas.Además cada empresa que formó parte de la delegación, dispuso de un box para realizar sus reuniones de negocios.En diálogo con Noticias Agropecuarias, tras un breve paréntesis luego de la apertura y presentación de una nueva jornada a campo que en esta oportunidad se realizó en el establecimiento Ave María, ubicado en el Peaje El Gavilán, Coronel Pringles, dijo "nos vinimos con excelentes resultados. Las empresas que participaron de nuestro stand lograron vender mucha carne, y recibimos la noticia que los cortes Hilton no alcanzan para atender la demanda europea. Se sigue vendiendo la cuota 481(17 cortes vacunos provenientes de novillos terminados en feedlot) y, recibimos la noticia que se llegó con el hueso a la Unión Europea, después de 40 o 50 años".El desembarco de la carne con hueso argentina en la Unión Europea (UE), no impactará en el mercado interno local porque esa carne saldrá de la Patagonia.Por otra parte, el titular del IPCVA explicó que China sigue comprando carne, situación que ayudó a que "estemos muy cerca de batir un récord histórico en exportaciones de carne argentina y que somos los principales proveedores de carne de ese país".Argentina podría alcanzar este año las 780 mil toneladas de carne exportada a distintos destinos, siendo China quien se lleva más del 65 por ciento de las mismas.Con relación a los precios conocidos en la muestra, el ejecutivo comentó que los cortes de cuota Hilton cayeron a 10.000 u 11.000 dólares la tonelada, pero gracias a los negocios con China "se logró mantener los precios, de lo contrario se hubieran derrumbado", señaló Forte.Respecto del desembarco de carne argentina con hueso en la Unión Europea, Forte aseguró que no impactará para nada en el consumo de asado en el mercado interno, a la vez que definió a la decisión como "una actitud más testimonial y simbólica con la habilitación de carne con hueso, pero debe provenir de zonas libre de aftosa sin vacunación, la Patagonia Argentina, una región que debe importar carne del norte para su consumo porque no tiene suficiente volumen, no va a faltar asado para fin de año".La Argentina tiene dos estatus sanitarios en la actualidad: la barrera sanitaria determinada por el río Colorado, al Sur de la provincia de Buenos Aires, es la zona "libre a de aftosa sin vacunación", mientras que al Norte de ese curso de agua, la región es considerada "libre de aftosa con vacunación".Con relación al precio del novillo que mostró un retraso en las últimas semanas y luego comenzó a recuperarse, Forte encontró las causas en una serie de factores como la falta de modernización "de la comercialización, todavía se sigue distribuyendo la carne como media res, además de mantener varios estándares sanitarios y por otra parte el 70 por ciento de nuestros clientes, que es el mercado interno, anda sin plata".Al ampliar la idea, aseguró que la única forma de que repunten los precios es que el mercado interno esté con solvencia para cumplir.Y sentenció que "cuando uno tiene un producto que el 70 por ciento de los clientes no puede comprarlo, el otro 30 por ciento es el que gana".