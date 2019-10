Seguros El Norte SA: primera compañía del mercado autorizada a ofrecer cobertura paramétrica de sequía

Recientemente se conoció que la Compañía de Seguros El Norte SA, es la primera compañía del mercado autorizada por Superintendencia de Seguros de la Nación para ofrecer la cobertura paramétrica de sequía basada en índices.Consecuentemente, en este informe se brinda información al respecto.El Seguro Paramétrico es una cobertura basada en índices desarrollados por S4 (empresa argentina de tecnología aplicada al agro y con el respaldo del reasegurador Munich Re), a partir de imágenes satelitales provistas por la NASA y la Agencia Espacial Europea. Los índices se construyen con algoritmos matemáticos y reflejan con precisión el impacto del clima sobre los cultivos, permitiendo al productor agropecuario recuperar la pérdida de rinde causado por los eventos de sequía.El seguro paramétrico cubre la disminución del rendimiento o déficit productivo en el cultivo asegurado, causado por eventos climáticos adversos. Es un contrato de seguros que permite transferir el riesgo generado por la volatilidad climática al asegurador.Se entenderá que ocurrió el siniestro cuando el Índice Climático S4Index registre un valor que se aparte del Umbral de Activación o TRIGGER, sin necesidad de que el Asegurado efectúe la denuncia del mismo. Ante la ocurrencia del siniestro, el monto de la indemnización variará en función del valor que tome el índice, según el producto que se haya contratado.Cualquier productor agropecuario de Argentina, cuya inversión dependa de las condiciones climáticas sistémicas.Esta cobertura permite garantizar el rendimiento esperado a partir de un evento de sequía en forma eficiente, transparente, objetiva y simple. El pago no requiere la presencia de peritos a campo ni solicitudes de reintegro, dado que se basa 100% en tecnología satelital.Se puede contratar la póliza para los cultivos de soja, maíz y trigo en las localidades seleccionadas de las siguiente provincias: Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, San Luis, Entre Ríos, Chaco, Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán, Jujuy, Corrientes y Salta.La cobertura puede suscribirse hasta el 31 de octubre y arranca desde la hora 0 del día siguiente a la contratación de la póliza y finaliza en la fecha de publicación del Índice climático S4Index.Los procesos para la gestión del riesgo y el cálculo del S4Index de Sequía cuentan con certificación de SGS y Bureau Veritas, empresas internacionales líderes en este tipo de certificaciones.La unidad mínima de agregación (grilla) del S4Index es de 0.2° de latitud y longitud, es decir, una superficie aproximada promedio de 20 x 20km2.Se ha definido esta unidad de medida, debido a que brinda una mayor representatividad de la ocurrencia de los eventos climáticos cubiertos, reduciendo el nivel de riesgo de no representatividad que pudiera existir, ya que si se eligiera una menor escala (a nivel de campo) eventos puntuales (como Granizo, Heladas, etc.) o efectos de manejos agrícolas propios podrían interferir en la correcta medición de los índices. A su vez, una mayor escala (a nivel Partido/Departamento) provoca una baja representatividad por la mayor heterogeneidad ambiental que puede coexistir en el mismo.El S4Index Sequía es el índice verde para un cultivo específico durante su período crítico. Mide el impacto de la falta de agua en el momento crítico de la planta (período reproductivo promedio) y toma valores entre 0 y 1. Un mayor valor de índice implica un menor efecto de sequía.¿Cuál es el monto de capital a cubrir?La suma asegurada a cubrir es a libre elección del tomador de la cobertura y puede abarcar costos directos, totales o incluir el rendimiento esperado.Se definen 6 productos, con diferentes niveles de Umbral de Activación o TRIGGER, expresados como porcentaje del valor promedio histórico del S4Index, según el nivel de cobertura que desee contratar el productor agropecuario asegurado, en base al riesgo que está dispuesto a asumir y transferir, como así también al costo que desee afrontar por tal transferencia. En el caso de la cobertura de Sequía, existirá indemnización cuando el S4Index registre un valor menor al Umbral de Activación, según la ubicación geográfica (Grilla) y el cultivo asegurado.Para el caso de sequía, cada grilla cuenta con hasta un máximo de seis niveles de cobertura comprendidos entre el 96% al 86% del valor del S4Index Sequía. Cada uno de estos niveles representa un nivel de productividad promedio del cultivo, los cuales se encuentran entre 87% y el 68%.El porcentaje del valor de S4Index Sequía se refiere al promedio histórico.Los referidos Índices son publicados en el Sitio Web del Rofex a través de Argentina Clearing, en la página web, opción ‘Publicación Índices’.El pago de la póliza es a cosecha y se puede optar por cancelarla con:- Pesos- Dólares- Canje de cerealesNuestro principal canal de comercialización son los PAS. También los interesados pueden llamar al (03564)- 475700 (líneas rotativas), ingresar ao escribir a