La provincia reconoció a Municipios y Comunas que promovieron el plan

La provincia de Santa Fe entregó ayer un reconocimiento a representantes de municipios y comunas en los que se promovió el derecho a la educación secundaria a través del plan provincial Vuelvo a Estudiar. Además del reconocimiento, las autoridades locales recibieron un ejemplar del libro "Decir presente", que plasma la metodología inédita del plan Vuelvo a Estudiar con testimonios sobre la iniciativa.Durante el acto realizado en el salón Blanco de Casa de Gobierno y encabezado por la ministra de Educación, Claudia Balagué, se otorgaron distinciones a intendentes y presidentes comunales de Amenábar, Armstrong, Cafferata, Casas, Colonia Rosa, Crispi, Logroño, Los Molinos, Oliveros, San Antonio de Obligado y Susana, quienes allanaron el camino para que todos los vecinos de sus localidades terminen el secundario. Además, se entregaron certificados a los alumnos de esas localidades.Balagué aseguró que "para nosotros este acto es trascendente y queremos agasajarlos. El acto fue propuesto por el gobernador Miguel Lifschitz, quien recorriendo a diario las localidades de la provincia, encontró respuestas de estudiantes y presidentes comunales, que daban una visión real de lo que estaba pasando con el Vuelvo a Estudiar"."En la provincia se han hecho muchas obras trascendentes, pero trabajar por la educación de todos y para todos es otra obra que permite desarrollar proyectos de vida, de futuro, individuales y también para la sociedad. No tengo dudas de que cada Región de la provincia va a crecer a partir de estas nuevas oportunidades que se están abriendo", afirmó.La ministra se refirió también a la génesis del Vuelvo a Estudiar, he hizo una especial mención "a los equipos del Ministerio de Educación, a los docentes y a los especialistas que gestaron desde cero un plan innovador, único, premiado en toda Latinoamérica y revolucionario, porque está basado en las grandes tradiciones pedagógicas latinoamericanas, en los grandes orígenes de nuestra educación, en la interdisciplina, pero también en las nuevas propuestas que se desarrollan en el mundo, para lo cual tuvimos que realizar convenios con muchas universidades del mundo"."Trabajamos con todo esto junto y nuestros docentes crearon, inventaron, lograron desarrollar la educación que necesitábamos para la provincia y para Argentina. Creo que esto es muy importante y tal vez hoy no se valore en su total dimensión, porque a veces las cosas requieren un tiempo".Balagué también reconoció "muy especialmente a los presidentes comunales, porque sin su convicción, sin su ayuda, sin el facilitamiento de una computadora o un espacio físico para que se desarrolle un proyecto sociocomunitario para la localidad, esto sería imposible. Había que articular en consonancia para que el resultado fuera el que esperábamos y hoy vemos con los egresados".Finalmente, la ministra agradeció a los estudiantes "por sus ganas de salir adelante, a pesar de que es difícil. Sin eso, tampoco hubiera sido posible".El presidente comunal de Logroño, Adolfo Weder, agradeció la implementación del Plan Vuelvo a Estudiar “porque ha sido una verdadera política de Estado que marcó a nuestra localidad y que le ha abierto la mente a nuestros jóvenes”, al tiempo que expresó su deseo de que “el próximo gobierno le dé continuidad y el lugar que le corresponde”.En tanto, la alumna María Soledad Molina, de la localidad de Crispi, que realiza el secundario a través del Plan Vuelvo a Estudiar, dijo: “Soy de una localidad muy pequeña, con 300 habitantes y quiero agradecer al gobernador Lifschitz y a la ministra Balagué por brindarnos esta oportunidad de estudiar desde nuestra localidad, que para nosotros fue muy significante al no haber tenido oportunidades para terminar un secundario”.“Hoy estamos finalizando el secundario gracias a que lo pudimos hacer desde una plataforma y a la hora que podíamos”, concluyó.El titular de la Comuna de Susana manifestó su complacencia poniendo de relieve que “estamos felices de ser una de las sedes en la provincia del Plan Vuelvo a Estudiar. Este año tenemos nuestros primeros heredados y hace quince días más de 40 personas iniciaron un nuevo ciclo. Que cada persona que vive en esta Provincia esté en igualdad de condiciones y posibilidades para completar sus estudios secundarios, cumplir sus sueños, plantearse objetivos y proyectos de vida, es algo único y tremendamente significativo, aún más que cualquier gran obra pública de magnitud. Una enorme acción de gobierno provincial que debe continuar en cada rincón de la provincia".Del acto participaron también, el ministro de Medio Ambiente, Jacinto Speranza; el senador por el departamento Belgrano, Guillermo Cornaglia; el diputado provincial Jorge Henn; los secretarios de Educación, Oscar Di Paolo, y de Planificación y Articulación Educativa, Carina Gerlero; y la subsecretaria de Gestión Territorial Educativa, Nora Reina, junto con intendentes, presidentes comunales, delegados regionales y estudiantes que cursan el Vuelvo a Estudiar en sus distintas modalidades.