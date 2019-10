Comienza la serie final

Arranca la serie final del torneo Oficial de Primera División de la Asociación Rafaelina de Básquetbol. A partir de las 21.30 disputarán el juego "1" (recordemos que es al mejor de tres) Atlético de Rafaela y Unión de Sunchales en el estadio "Lucio Casarín".Ambos equipos cerraron rápidamente sus duelos de semifinales. La Crema eliminó a Independiente, mientras que el Bicho Verde hizo lo propio con 9 de Julio, ratificando lo que vinieron mostrando en la segunda mitad de la fase regular. El elenco de Marcelo Miretti fue mucho más parejo durante todo el torneo, aunque no pudo quedarse con el primer puesto por la derrota con 9 de Julio. En tanto, Unión tuvo un click a partir de la llegada de Rodrigo Juárez para reemplazar a Martín Méndez en la dirección técnica.Cabe acotar que Atlético ya tiene de manera paralela el foco en la Liga Provincial, no así Unión que ha decidido no participar. El segundo partido se disputará finalmente el lunes (y no el martes) a las 21.30 en Sunchales, mientras que si hay tercer juego será en Rafaela el jueves 7 en el mismo horario.