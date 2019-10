Hoy por la mañana, a partir de las 8 hs, se llevará a cabo una nueva reunión en el Ministerio de Trabajo de la ciudad de Santa Fe por el conflicto con la empresa Ribeiro, donde los trabajadores llevan meses cobrando su sueldo en cuotas.Recordemos que el pasado martes los empleados realizaron una protesta en todas las sucursales del país, donde también tuvo réplica en nuestra ciudad.Este conflicto ya lleva más de una semana y pareciera no tener respuestas por parte de la patronal, que hasta el momento no se ha comunicado con el gremio. En tanto, los empleados no percibieron los haberes de septiembre, se les adeuda el aguinaldo, aportes salariales, el bono de $ 5.000 acordado con el Centro de Empleados de Comercio y ante este panorama se sumaría el sueldo de octubre.