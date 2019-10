Fernández visitó una fábrica en San Martín

BUENOS AIRES, 31 (NA). - Tres días después de su victoria, el presidente electo, Alberto Fernández, recorrió ayer una fábrica textil en San Martín, donde se mostró con industriales, y rindió un homenaje al ex jefe de Estado Raúl Alfonsín, a 36 años de su triunfo electoral.Fernández eligió participar de la reapertura de una fábrica textil de la empresa Kabrilex en Villa Lynch, como símbolo de la Argentina industrial que imagina hacia adelante.Estuvo acompañado por el empresario textil Teddy Karagozian, por el diputado nacional electo Sergio Massa, y por el intendente local, Gabriel Katopodis, entre otros dirigentes del Frente de Todos.Allí, prometió que va a impulsar "las políticas que hagan falta para que en Argentina se produzca y que la gente encuentre trabajo".El ex jefe de Gabinete hizo hincapié en las dificultades que atraviesan los industriales para afrontar los costos en el actual Gobierno y se comprometió a generar las condiciones para que aquellos que quieran "arriesgar e invertir" lo puedan hacer."Ningún capitalismo funciona sin un consumidor que mueva la demanda", aseguró para diferenciarse del modelo de Cambiemos."La gran diferencia es que nosotros no creemos que Argentina es un lugar para especular financieramente. Es un lugar para invertir, arriesgar y producir", agregó.De la recorrida por la fábrica también participaron el intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, y los diputados nacionales José Ignacio De Mendiguren, Facundo Moyano y Leonardo Grosso.Alberto Fernández recibió en sus oficinas de San Telmo a Brian Gallo, el joven que fue estigmatizado en las redes sociales por la ropa que vistió el domingo pasado al oficiar de presidente de mesa en la localidad bonaerense de Moreno.Durante el encuentro, en horas del mediodía, Fernández le expresó su apoyo al joven y se fotografió abrazado a él con una gorra al revés, imagen que rápidamente se volvió viral.La reunión entre ambos fue la respuesta del referente del Frente de Todos a las burlas que recibió Gallo por usar ropa deportiva y gorra el domingo pasado cuando fue presidente de mesa en las elecciones nacionales."El país que se viene va a dejar atrás los prejuicios y la discriminación. Todos somos Brian", escribió Fernández en su cuenta oficial de la red social Twitter, antes de invitarlo a sus oficinas de la calle México.El domingo, Brian Gallo fue fotografiado sin saberlo por una persona que concurrió a la escuela de Moreno y luego publicó la imagen en las redes sociales, relacionándolo con un potencial delincuente.