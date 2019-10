Finalizó la lectura de la Tributaria

En una reunión que fue distendida y que fue la primera después de las elecciones nacionales, los concejales tal como se había anticipado, mantuvieron ayer por la mañana un encuentro para finalizar con la lectura de la Tributaria 2020. La única que estuvo ausente fue la concejal de Cambiemos Alejandra Sagardoy, ya que estaba participando de la reunión mensual de la Comisión Asesora de Discapacidad.

En relación a años anteriores fueron pocas las dudas expresadas por los ediles y después de la lectura completa del proyecto de Tributaria, se acordó hacer un listado de la información requerida, para después convocar a la Secretaria de Hacienda para responder las mismas. Además se aguarda que alrededor del 20 de noviembre, Marcela Basano dé a conocer el porcentaje que arroje la fórmula polinómica y que determinará el aumento de la tasa general de inmuebles.

Este porcentaje surge de los datos oficiales tomados de junio a octubre –segundo semestre del año- respecto a lo que es el valor de la Unidad de Cuenta Municipal (UCM). La fórmula polinómica a su vez se compone en un 50% de ponderación al ajuste de remuneraciones para la Categoría 15 del Personal, en un 10% a la variación precio Gas Oil Grado II de estaciones YPF - Precio Al Público-, según datos publicados por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación y en un 40% por la variación del Indice de Precios Mayoristas nivel general del INDEC.

La Tributaria tuvo una adecuación de textos y en su articulado plantea un aumento en las tasas de interés de convenios ya que había un retraso respecto al porcentaje que aplican otros organismos tributarios nacionales y provinciales. Se adecuaron cuestiones que tienen que ver con Derecho de Registro como telefonía, internet y TV por cable.

Entre las dudas planteadas ayer en la reunión, estaba entre otras cosas, que tributo le correspondía pagar a estas nuevas actividades que están funcionando en la ciudad, tal como es el caso de Pedido Ya.

Por otra parte, Hugo Menossi dijo que el proyecto que había presentado para ser considerado por sus pares, y que proponía destinar el 1,5% de la tasa a la Asociación de Bomberos Voluntarios será reformulado.

A su vez, una vez finalizado el encuentro de ayer por la mañana, el oficialista Jorge Muriel dijo que “en esta oportunidad no quedaron muchas dudas respecto a la Tributaria, nos concentramos en la corrección de la redacción fundamentalmente y se estaría votando una vez que se nos acerque la fórmula polinómica; calculamos que la estaríamos votando a mediados de noviembre, para darle el tiempo suficiente al Ejecutivo de que pueda imprimir las boletas para el año 2020”.

Hoy por hoy el artículo 31º de la Ordenanza Tributaria 2019, determina que el Departamento Ejecutivo Municipal modificará el valor de la UCM, con una periodicidad no inferior a 6 (seis) meses, a partir de la promulgación de la presente, según índices de noviembre a abril y de mayo a octubre de acuerdo a un coeficiente de ajuste. Esto significa que no interviene el Concejo Municipal: simplemente, lo modifica el Ejecutivo.

Algunos concejales de la oposición al ser consultados sobre esta modalidad, manifestaron la intención de que sea nuevamente el Cuerpo Legislativo, el que deba dar el consentimiento de la aplicación de la fórmula y el porcentaje que se desprenda de la misma.

Además la propuesta de que en lugar de ser semestral sea trimestral la aplicación también generará debates y posturas diferentes.

Respecto a la postura de rever la manera de calcular la suba de la tasa, Muriel fue contundente “para mí es innecesario porque la fórmula polinómica fue discutida y consensuada y de algún modo se pesó para sacar la discusión política, y que tenga una actualización y no se quede atrasada. Tiene que ver con un porcentaje con el valor de hora hombre, otro porcentaje tiene que ver con el combustible y el otro porcentaje con el índice de precio mayorista de la nación, por lo tanto son tres ratios que son importantes y que van actualizando la tasa”, señaló el edil justicialista.

Se estima que una vez que llegue al Concejo el valor de la UCM, seguramente el Concejo dará despacho al proyecto de tributaria para votarlo en el recinto.