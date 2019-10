Se movilizarán organizaciones por la Emergencia Alimentaria

BUENOS AIRES, 31 (NA). - Organizaciones sociales, entre ellas Barrios de Pie y el Polo Obrero, realizarán hoy una protesta frente al Obelisco para reclamar que tras un mes de la sanción de la Ley de Emergencia Alimentaria todavía no se ven los resultados.

Con la consigna "La Emergencia Alimentaria quedó en letra muerta, pese a que la pobreza y el hambre crecen sin parar", las agrupaciones volverán a las calles y se reunirán a partir de las 11:00 en la Plaza de la República.

Las organizaciones realizarán una jornada nacional de protesta para pedir "el financiamiento e implementación de la Ley de Emergencia Alimentaria; la actualización de los montos de la AUH, del salario social complementario; las jubilaciones mínimas y el congelamiento de los precios de la canasta básica alimentaria".

"El gobierno de Macri tiene las herramientas para incrementar la asistencia ante un acelerado deterioro de la situación económica. Los alimentos siguen aumentando, y esto golpea más todavía a quienes hoy no pueden llevar un plato de comida digno a sus mesas", expresó Silvia Saravia.

Remarcó: "Los bonos otorgados han sido una respuesta puntual, que no se incorporaron como aumentos a la AUH ni al salario social. Y en el caso de las jubilaciones ni siquiera han recibido esa ayuda. Es necesario un aumento acorde al incremento de la Canasta Básica".

La referente de Barrios de Pie aclaró que se trata de una demanda al "gobierno actual, que hoy tiene la responsabilidad de aplicar la Ley de Emergencia Alimentaria promulgada hace un mes", al ser consultada sobre si era un pedido al presidente electo Alberto Fernández.