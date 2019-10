¿Nene de 11 años murió por golpes?

BUENOS AIRES, 31 (NA). - La Justicia investiga la muerte de un niño de 11 años cuya madre la atribuyó a golpes que habría recibido en una pelea con algunos compañeros de una escuela de la localidad bonaerense de Zárate, aunque la autopsia determinó que se trató de un caso de muerte súbita.El hecho se dio a conocer este miércoles, pero la muerte del menor ocurrió el pasado viernes en el Hospital San José, adonde la madre lo había llevado porque el menor, de nombre Lautaro, acusaba fuertes dolores en el pecho y le sangraba la nariz.Según contó a la prensa Leonela, la madre del menor, los médicos le indicaron que su hijo había muerto a causa de un paro cardíaco. "Tres veces me preguntaron si había recibido un golpe. Yo no tenía idea, les dije que no", contó la mujer.Poco después, la mujer se enteró por comentarios de otras madres que hubo una pelea entre varios chicos en la misma jornada en la que ocurrieron los hechos.Leonela aseguró que la maestra nunca le comunicó lo que había pasado: "Yo no estaba enterada de esto, la señorita no me lo comunicó, no me llamó [...] Si yo hubiese sabido que mi hijo fue golpeado todo habría sido distinto. Ni siquiera se lo pude decir al médico", agregó.En tanto, autoridades escolares locales decidieron apartar a la maestra de su puesto hasta que se aclare la situación.