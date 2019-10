La final sigue en Chile

BUENOS AIRES, 31 (NA). - El gobierno de Chile ratificó ayer la realización en el estadio Nacional de Santiago de la final de la Copa Libertadores de América entre River y Flamengo, pautada para el sábado 23 de noviembre. En conferencia de prensa, Cecilia Pérez, la ministra de Deportes de ese país, afirmó: "El presidente (Sebastián) Piñera nos dio el apoyo total para realizar la final de la Libertadores en Santiago. El fútbol puede ser una buena oportunidad para unir".Incluso, la funcionaria no dio un plazo para tomar una determinación: "Se va a realizar ese día. Tenemos toda la confianza del presidente de la Conmebol (Alejandro Domínguez) y le transmití a él de nuestro presidente".Chile lleva casi dos semanas de protestas sociales en contra de medidas tomadas por Piñera, que llevaron a que no se disputen dos fechas del torneo local y a la suspensión de la Copa América de Futsal. Incluso, el país suspendió este miércoles dos cumbres a la que iban a asistir diversos presidentes del mundo, a realizarse 16 y 17 de noviembre y del 2 al 13 de diciembre.La entidad que organiza el fútbol sudamericano, a través de su cuenta de Twitter, expresó: "Desde Conmebol agradecemos el compromiso mostrado por el Gobierno de Chile para garantizar las condiciones de seguridad para la celebración de la Final Única de la Libertadores". En estas casi dos semanas, al menos 19 personas han muerto, más de mil han resultado heridas y más de 3.000 han sido detenidas.Además el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha denunciado abusos de las fuerzas de seguridad contra los arrestados que incluirían torturas y vejaciones. Más allá de la ratificación del partido, en caso de persistir el conflicto no se descarta que más cerca de la fecha, se opte por mudar el encuentro a otra sede como podría ser Asunción.