Otta sigue probando variantes y aún no confirmó el 11 titular

El DT de la ‘Crema’ volvió a disponer de algunos minutos de fútbol y estuvo presente Ijiel Protti, quién venía trabajando de manera diferenciada por molestia muscular. Hoy se define si el delantero juega mañana ante Almagro o no.

En la lluviosa y desapacible práctica de ayer por la mañana en el predio del Autódromo, el DT de Atlético de Rafaela, Walter Nicolás Otta, volvió a parar el equipo titular que tiene en mente para recibir este viernes, 21 hs., a Almagro.



El que estuvo presente fue Ijiel Protti. El delantero que venía trabajando de manera diferenciada, recuperándose de una molestia muscular en el isquiotibial derecho, fue probado y hoy se definirá si juega o no.



Vale recordar que el uruguayo Emiliano Romero, con un desgarro en el gemelo derecho, ya quedó descartado para enfrentar al ‘Tricolor’.



Así, la probable formación inicial sería con: Nereo Fernández; Lucas Blondel, Alexis Niz, Franco Racca e Ignacio Liporace; Renso Pérez, Reinaldo Alderete, Mauro Marconato y Junior Mendieta; Protti o Leonardo Acosta y Denis Stracqualursi.



El plantel de la “Crema” volverá a entrenarse este viernes y quedará concentrado de cara al encuentro por la 11° fecha de la Primera Nacional ante Almagro, en el Monumental de barrio Alberdi.



El rival. Almagro viene de perder 1 a 0 con San Martín de Tucumán, encuentro que se había postergado de la primera fecha. Anteriormente le había ganado a Quilmes 2-1, consiguiendo así su única victoria en el torneo. Ocupa la última colocación de la tabla en esta zona B, con 8 puntos, junto a All Boys.

El DT, Gastón Esmerado (esta desde la fecha 7), aún no confirmó el equipo titular que dispondrá para enfrentar a Atlético en Rafaela. Atendiendo a la última formación, había realizado solo una variante con el ingreso de Germán Herrera por Lucas Wilchez.

Los 11 que vienen de caer ante los tucumanos tuvo a: Cristian Limousin; Gonzalo Jaque, Nicolás Arrechea, Sebastián Diana, Ramiro Arias; Brian Benítez, Maximiliano Rueda, Germán Herrera y Ezequiel Denis; Juan Manuel Martínez y Facundo Sánchez.