Se empieza a jugar la última del Clausura

El equipo dirigido por Maximiliano Canavessio buscará cerrar la temporada liguista de la mejor manera. El encuentro se disputará en el predio del Autódromo y contará con el arbitraje de Gonzalo Hidalgo.

Antes, desde las 20 hs., jugarán las Reservas y en esta divisional la ‘Crema’ si tienen chances de pelar por el título, pero todo depende exclusivamente del único líder, Ben Hur. Atlético llega como escolta con 25, misma sumatoria que Libertad, mientras que la BH tiene 27. Precisamente el ‘Lobo’ y los ‘Tigres’ jugarán el domingo.



Toda la fecha: Hoy: 21.30 hs. Atlético de Rafaela vs Brown de San Vicente. Viernes 01/11: 22 hs. Florida de Clucellas vs Deportivo Ramona, Talleres de María Juana vs Deportivo Tacural. Sábado 02/11: 16.00 hs. Ferrocarril del Estado vs Argentino Quilmes, Sportivo Norte vs Peñarol (en Ben Hur) y Unión vs 9 de Julio. Domingo 03/11: 16 hs. Ben Hur vs Deportivo Libertad.