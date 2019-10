Las finales de Inferiores

El último fin de semana, en cancha de Ferrocarril del Estado, se jugaron los partidos finales en el cruce de zonas, Sur vs Norte, en Inferiores de la Primera B liguista.Los resultados:Florida 1 (Santino Húbeli) vs Arg. Humberto 2 (Fabricio Grande y Stéfano Mezzadri).La Hidráulica 0 (2) vs Dep. Ramona 0 (3).Sp. Santa Clara 0 vs Moreno de Lehmann 1 (Uriel Leiva).Florida 1 (Martín Montenegro) vs Dep. Ramona 0.