Argentina ante Camerún

El seleccionado Sub 17 de la Argentina jugará hoy ante Camerún, con el objetivo de sumar un triunfo para consolidar sus aspiraciones de avanzar a los octavos de final de la Copa del Mundo de la categoría que se disputa en Brasil.En encuentro, válido por el Grupo E, se jugará desde las 20:00 en el estadio Kleber Andrade, en la ciudad de Cariacica, en el estado de Espíritu Santo, con el arbitraje del serbio Srdjan Jovanovic, y será televisado por Canal 7 y DirecTV.El grupo es liderado de manera inesperada por Tayikistán con 3 unidades, luego de vencer a los africanos por 1-0. Argentina y España, que igualaron sin goles, suman un punto y cierra Camerún sin unidades.Argentina, con Pablo Aimar como entrenador, debió haber sumado tres puntos en el debut ante España ya que fue más que los ibéricos, pero no pudo concretar la diferencia.Camerún regresó a la máxima competición de la categoría 16 años después de su anterior participación en Finlandia 2003.Los “Leones indomables” son campeones de la Copa Africana de Naciones Sub 17, aunque no pudieron ganar en los 90 minutos ninguno de sus tres últimos partidos, empataron todos 0-0 y triunfaron en la definición con remates desde el punto penal.