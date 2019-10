Se lo empató en la última

Independiente vencía como visitante 2-0 a Unión de Santa Fe y parecía encaminarse a un triunfo, pero se durmió y el anfitrión se lo empató anoche sobre la hora 2 a 2, luego de un atractivo encuentro disputado en el estadio "15 de Abril", por la undécima fecha de la Superliga.Silvio Romero, a los 24 y 43 minutos del primer tiempo, el segundo de penal, le daba la victoria al conjunto de Avellaneda, que es dirigido de manera interina por Fernando Berón, tras la salida el sábado pasado de Sebastián Beccacece.Ya en el complemento, Walter Bou, de penal, a los 43 minutos, y y Nicolás Mazzola, a los 50, le dieron la igualdad al "Tatengue".La visita terminó con un hombre menos por la expulsión de Fabricio Bustos, a los 33 minutos de la primera etapa.Por otro lado, Argentinos superó 1-0 a Talleres con gol de Hauche, a los 66m y de esta manera quedó como único líder. El equipo dirigido por Diego Davobe lleva tres victorias al hilo, mientras que Talleres es la contracara, dado que enhebró su cuarta derrota consecutiva. En la próxima jornada el "bicho" visitará a Defensa y Justicia, mientras que la "T" hará lo propio con Banfield.El que perdió fue San Lorenzo. De local no pudo con Defensa y Justicia, que le ganó 3-1 con tantos de Castro (5m), Marquez (25m) y Delgado (46m). Para el 'Cuervo' anotó Delgado e/c (1m). El DT de San Lorenzo, Pizzi, presentó su renuncia y entre hoy y mañana se definirá su futuro.A último turno, Racing y Banfield no se pudieron sacar diferencias y terminaron como empezaron: 0 a 0 en Avellaneda.17 hs (Fox Sports Premium) Arsenal vs Central Córdoba (Mauro Vigliano), 19:10 hs (TNT Sports) Vélez vs Huracán (Néstor Pitana), 21:20 hs Lanús vs Boca.Estadio: Néstor Díaz Pérez (Lanús) . Árbitro: Fernando Rapallini . Hora de inicio: 21:20 - TV: Fox Sports Premium.Agustín Rossi; Leonel Di Plácido, Ezequiel Muñoz, Lautaro Valenti, Nicolás Pasquini; Marcelino Moreno, Facundo Quignón, Lucas Vera; Carlos Auzqui, José Sand y Alexandro Bernabei. DT: Luis Zubeldía.Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Mas; Eduardo Salvio, Iván Marcone, Agustín Almendra, Alexis Mac Allister; Mauro Zárate y Jan Hurtado. DT: Gustavo Alfaro.