El BCRA busca bajar la tasa de los plazos fijos

BUENOS AIRES, 30 (NA). - Tras la implementación del cepo cambiario que bloqueó la compra de más de 200 dólares al mes, ahora los ahorristas deberán afrontar una baja en intereses de colocaciones a plazo fijo, ya que el Banco Central decidió adoptar medidas para acelerar el recorte en intereses que pagan en las Leliq.

En las últimas semanas, la autoridad monetaria impulsó una permanente caída en los rendimientos de las Leliq para reducir los millonarios intereses que debe abonar semanalmente y evitar la dolarización de carteras.

Con la profundización del cepo, al establecer un máximo de 200 dólares por mes lo que puede comprar una persona, el Central le sacó motivos de presión al tipo de cambio y abrió la puerta a una caída en los intereses que repercutirá en las tasas que se pagan en los créditos.

En la actualidad la tasa de las Leliq se encuentra en torno al 68% pero llegó a superar el 80% mientras que el rendimiento de las colocaciones a plazo fijo que los bancos ofrecen a sus clientes promedia el 55%.

De acuerdo con el listado que publica la entidad que conduce Guido Sandleris, el Banco Nación ofrece un rendimiento del 57% anual, el Banco Provincia otorga 3 puntos porcentuales menos y el Macro es uno de los más bajos con el 47%.

Según el INDEC, la inflación de septiembre se ubicó en el 5,9% y la expectativa de las consultoras es que continúe en octubre en ese nivel.

Con estos indicadores, el rendimiento de los plazos fijos es negativo y si la decisión es seguir bajando los intereses, los pequeños ahorristas tendrán pérdidas mayores.

Si bien desde el Banco Central aseguran que la intención no es afectar a los ahorristas, lo cierto es la baja de tasas los terminará perjudicando.

En una reciente comunicación, el Banco Central anunció que a partir del viernes las entidades financieras no podrán integrar los encajes con Leliq, por lo que ya no les pagará por el dinero que tienen inmovilizado.

"Esto avalará una baja en las tasas de depósitos bancarios, que debido al endurecimiento de los controles cambiarios no impactará significativamente en demanda de dólar oficial - aunque los pesos que ya no se destinen a depósitos bancarios podrían contribuir a ensanchar las brechas cambiarias", consideró la consultora Elypsis en un informe.

Por el contrario, la baja de tasas tendrá impacto positivo entre quienes toman créditos y favorecerá, en cierta medida, la reactivación económica.