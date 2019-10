Los que van por el título, juegan el próximo sábado

Se viene la última fecha del torneo Clausura de Primera A dey anoche, en la habitual reunión del CD, se le puso día y horarios a los encuentros. El debate fue largo y finalmente hubo acuerdo para disputar los encuentros que van por el título el día sábado, a las 16hs. Es así que el líder, Ferrocarril del Estado (27 puntos) estará recibiendo a Argentino Quilmes en lo que será un partido vital en sus aspiraciones de consagrarse campeón. Todo depende de si mismo. El escolta, 9 de Julio (26) estará visitando a Unión en Sunchales, y Sportivo Norte (25), que llega con chances, enfrentará a Peñarol, en cancha de Ben Hur.La realidad que vive Sportivo, con agresiones entre sus propios simpatizantes, sumado a la problemática que le ocasiona tener su cancha suspendida, ningún club quiso, a excepción de Atlético (que no puede dársela el domingo) cederle su cancha. La opción de jugar el jueves por la noche en Ataliva no fue viable ya que desde los organismos de seguridad no lo autorizaron.Para la elección del escenario se tuvo que recurrir al reglamento ya que nadie quiso ceder. En este sentido se realizó el sorteo y el mismo arrojó la cancha de la BH, como terreno para albergar Sportivo vs Peñarol.21.30hs Atlético de Rafaela vs Brown de San Vicente.22hs Florida de Clucellas vs Deportivo Ramona, Talleres de María Juana vs Deportivo Tacural.16.00hs Ferrocarril del Estado vs Argentino Quilmes, Sportivo Norte vs Peñarol (en Ben Hur) y Unión vs 9 de Julio.16hs Ben Hur vs Deportivo Libertad.