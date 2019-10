El barrio de “las artes” que homenajea a la democracia

Un barrio céntrico de la ciudad, que a pesar de haberse originado en los primeros años de la colonia Rafaela a finales del siglo XIX, celebra su aniversario este miércoles luego de una suerte de refundación en 1984, cuando recibió el nombre "30 de Octubre" en reconocimiento a la fecha de las elecciones de 1983, cuando la Argentina comenzaba la recta final de la recuperación de la democracia tras la dictadura militar. Hasta ese momento era conocido como barrio Centro y cuando el flamante gobierno municipal decidió constituir el Microcentro, el sector quedó prácticamente sin denominación.

En ese marco, el vecino Daniel Galaverna hizo una moción fundamentada en que el mismo cobraba identidad propia en una circunstancia en que la ciudadanía de la República, mediante su participación en elecciones nacionales celebradas el 30 de octubre del año anterior, había decidido felizmente volver a la vida institucional democrática y que, por tan sensible razón ciudadana esta fecha merecía una digna rememoración.

La propuesta fue aprobada unánimemente y se instruyó a los miembros designados para elevar al Ejecutivo Municipal la postulación que había surgido por determinación de los vecinos. Sin embargo, con fecha 11 de mayo de 1984 el Concejo Municipal sancionó la Ordenanza Nº 1994 por la que al barrio se lo designó con el nombre de Hipólito Yrigoyen. El intendente Rodolfo Muriel el 16 de mayo observó la ordenanza, fundado en que a la fecha de su sanción ya había ingresado al Concejo un proyecto del Departamento Ejecutivo por el que, recogiendo la voluntad de los vecinos, se postulaba la denominación de 30 de Octubre. Consecuentemente, aquella ordenanza quedó sin efecto y el Cuerpo deliberante formalizó luego el nombre que en la actualidad lleva el sector barrial.

Dijo Mini Passini de Frobelli, la actual presidenta de la comisión vecinal desde hace varios años que “hace algunos años nos expandimos cuando la Municipalidad asignó a los barrios céntricos las manzanas que antes pertenecían al Microcentro. Y si se tienen en cuenta al Cine Teatro Belgrano, al Teatro Lasserre, al Centro Cultural Municipal y la Sociedad Italiana, al Complejo Cultural Viejo Mercado, podemos llamar también al sector como el 'barrio de las artes'- Y lugares al aire libre como la Plazoleta Centenario y el Pasaje Carcabuey donde también se realizan habitualmente actividades culturales. Y también están ustedes, el diario LA OPINION que tanto apoya la cultura”. Y luego no dudó en afirmar que "nuestro barrio está lindo. Y en lo que hace falta en materia de obras públicas, todavía está pendiente el desagüe de calle Tucumán que mejoraría el drenaje de las aguas pluviales. Es que ante cada lluvia intensa se registra una gran acumulación de agua en calle Tucumán a la altura de Sarmiento y también en las arterias cercanas a la Escuela Técnica "Guillermo Lehmann", como Ameghino entre otras. No obstante, al igual que toda la ciudad sufrimos también por la inseguridad, si bien vemos que la Policía y la GUR hacen sus recorridos de todas maneras sigue este problema".

Si se considera sus límites actuales, es sede del Cine Teatro Belgrano, del Teatro Lasserre -y de los ex cines Gran Rex y Avenida-, del Centro Cultural Municipal y Sociedad Italiana de calle Pueyrredón y del moderno Complejo Cultural Viejo Mercado. Su plazoleta Centenario, en Brown y Pueyrredón, y el Pasaje Carcabuey constituyen sus, si bien pequeños, pintorescos espacios públicos. "Considerando su ubicación central es un barrio que cuenta con mucha actividad tanto comercial, institucional como educativa y cultural. Desde sus primeros años, se instalaron allí instituciones como la Primera Usina, generadora de electricidad, en la esquina de calles Brown y Alvear; la primera Escuela Primaria oficial de la ciudad, que es la Escuela Alberdi; el Mercado, la Estación de Omnibus, la Sociedad Italiana y numerosos talleres de herrajes e industrias metalúrgicas, entre ellas, el taller El Volcán, que hoy es la más antigua empresa del rubro y que fue creada en 1898 por el Ing. Máximo Tobke", consigna el Municipio acerca de sus inicios.



50 ANOS DEL MUSEO

“URBANO POGGI”

Hace algunas horas, el Museo Municipal de Arte "Urbano Poggi" celebró los 50 años de su creación con la inauguración de la 8ª edición de la Bienal Nacional "Premio Ciudad de Rafaela" - Edición aniversario PATRIMONIO FULGOR. El evento se desarrolló en el corredor principal del Complejo Cultural del Viejo Mercado y contó con la presencia del intendente Luis Castellano, concejales, integrantes del Gabinete Municipal, artistas y público en general. Es válido destacar que, durante este 2019, el museo vino adelantado la celebración con una agenda de actividades y exposiciones que tuvieron como eje temático su colección patrimonial y sus visitantes. El Museo se creó por Decreto el 26 de octubre de 1969. El Doctor Urbano Poggi, médico ligado a la cultura rafaelina y que fuera Intendente de nuestra ciudad, donó la obra "La Máquina" de Carlos Ripamonte, que dio inicio a la colección. En sus comienzos, y por casi 20 años, el museo no tuvo sede propia y las exposiciones se realizaron en diversos espacios: Centro Cultural Municipal, Salón Blanco de la Jefatura de Policía y Museo Histórico Municipal. El primer edificio del Museo fue inaugurado en julio de 1998, junto al Museo de la Fotografía en calle Sarmiento 530, donde funcionó en su última etapa el Mercado Municipal. Desde el 20 de mayo de 2014, el Museo Municipal de Bellas Artes "Dr. Urbano Poggi" pasó a llamarse Museo Municipal de Arte "Dr. Urbano Poggi", denominación aprobada por unanimidad por el Concejo Municipal a través de la Ordenanza Nº 4.669. El 24 de octubre de 2014, el Museo se mudó a pocos metros de su antigua sede, a un nuevo espacio ubicado dentro del Complejo Cultural del Viejo Mercado. Un proyecto ambicioso que recuperó un edificio emblemático para la identidad e historia ciudadana, dándole nuevos usos y transformándolo en un núcleo de actividades culturales y artísticas para Rafaela y la región.



5º ANIVERSARIO

DEL VIEJO MERCADO

Además de los 90 años del edificio del Complejo Cultural del Viejo Mercado, el pasado 24 de octubre, conjuntamente con el 138 aniversario de la ciudad de Rafaela, se celebraron también 5 años de su funcionamiento con espacio artístico y cultural. Recordamos que aquel 24 de octubre de 2014 se inauguró la planta baja del CCVM junto a los organismos que funcionan allí: Museo Municipal de Arte Dr. Urbano Poggi y Biblioteca Pública Municipal Lermo R. Balbi. Luego, en mayo de 2015 fue inaugurada su segunda etapa con los organismos que se ubican en la planta alta: Liceo Municipal Miguel Flores, Escuela Municipal de Artes Escénicas José Pepe Fanto y Archivo Histórico Municipal. El Complejo Cultural del Viejo Mercado constituye un espacio público destinado a la difusión, formación, expresión, exposición, promoción, y extensión de actividades relacionadas a expresiones artísticas y educativas. Se trata de un ámbito donde se concretan políticas del gobierno local, canalizadas a través de la Secretaría de Cultura y de la Secretaría de Educación.