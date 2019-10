Acciones en defensa del ejercicio profesional

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe viene intensificando reuniones y generando encuentros para brindar al profesional todas las herramientas necesarias para garantizar el normal desempeño en su actividad. En tal sentido, estuvo en Santa Fe el Director de Supervisión de la Unidad de Información Financiera (UIF), quien disertó en el Consejo Profesional sobre “Enfoque de Supervisión en Materia de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”.

Consultado sobre la finalidad del encuentro, el presidente del Consejo CPN Julio Yódice explicó que la charla se organizó en el marco de la capacitación anual que exige la normativa de la UIF a los profesionales de ciencias económicas. Esta reconocida presencia fue ponderada positivamente por los asistentes, señala Yódice.

En relación a los conceptos, comenta que se abordaron con claridad y están relacionados con las tareas que competen a los profesionales en ciencias económicas en la prevención de lavado de activos y el financiamiento de terrorismo, así como también, las novedades brindadas con respecto al nuevo enfoque de la UIF, las modificaciones realizadas en los procesos de control y normativa de los sujetos obligados y las consecuencias de no cumplir con ésta última, entre otras cuestiones. Cabe destacar que de la misma participaron en calidad de invitados representantes de la IGPJ y autoridades de los Colegios de Escribanos y Abogados.

Movidos por similares inquietudes, el pasado 10 de octubre el Consejo a través de sus autoridades mantuvo una reunión con el Dr. Ramón Soques, Director de Investigación Patrimonial del Ministerio de Seguridad, con motivo de la sanción del Decreto N° 2126 del 29/7/2019 mediante el cual crea el Protocolo para la Detección y Prevención de Delitos Económicos a cargo de la Dirección de Investigación Patrimonial dependiente de la Subsecretaría de Investigación Criminal y Policías Especiales de la Secretaría de Seguridad Publica del Ministerio de Seguridad. En particular el artículo 15 faculta a la Dirección a requerir, para la elaboración de un informe particular en el proceso de evaluación de las Alertas Sospechosas -AS-, asistencia a Colegios Profesionales, entre ellos el de Ciencias Económicas. Y además autoriza al Ministro de Seguridad a suscribir convenios con Colegios Profesionales para el cumplimiento de los fines propuestos (artículo 16).

Respecto a la reunión desarrollada entre las autoridades del Consejo Profesional, el Fiscal Regional y el Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe, Yódice comentó que la misma se realizó por un pedido de audiencia del Consejo Profesional motivado en la necesidad de informar a los funcionarios públicos sobre

las acciones que institucionalmente en el marco de su obligación legal, lleva adelante el Consejo a través de su Comisión de Vigilancia, todas destinadas a controlar el ejercicio legal de la profesión por quienes tienen habilitación matricular.

Con ese sentido y alcance, se entregó a los fiscales un informe detallado de las denuncias efectuadas por este Consejo Profesional contra personas que, conforme documentos o información recabada por la Comisión de Vigilancia, estarían realizando actos o comportamientos que, por ser propios de la profesión para la cual se requiere una habilitación especial sin contar con la autorización correspondiente, pueden estar tipificados en la figura penal prevista en el primer párrafo del art. 247 del Código Penal, explicó Yódice.

En esa reunión puntualiza el presidente del Consejo, se conversó sobre la posibilidad y conveniencia de que el Consejo Profesional se constituya en querellante en las denuncias penales que realice por presunto ejercicio ilegal de la profesión, de modo de colaborar activamente con los fiscales en la investigación de los hechos que se denuncien.

Son cuantiosos los temas que ocupan a los profesionales y por los cuales el Consejo debe accionar. Lo importante dice Yódice para concluir, es que estamos permanentemente conectados y ocupados aunando esfuerzos entre la institución y los matriculados para defender el ejercicio legal de la profesión. No vamos a detenernos, es una de las responsabilidades que tiene la institución que presido.