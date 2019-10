Carrió renunció a su banca de diputada

BUENOS AIRES, 30 (NA). - Tras haber anunciado su alejamiento de la vida política, la diputada nacional de la Coalición Cívica Elisa Carrió presentó ayer la renuncia a su banca de legisladora a partir del 1º de marzo de 2020.Lo hizo a través de una carta de dimisión presentada ante el presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, luego de que el lunes anunciara su decisión de renunciar a la "política activa".Su salida del Congreso será a partir del día en que el mandatario electo del Frente de Todos, Alberto Fernández, tiene previsto asistir a Diputados para brindar un discurso ante la Asamblea Legislativa.En este sentido, el alejamiento de Carrió de la vida institucional coincidirá con el surgimiento de una nueva era política, ya sin Cambiemos en el rol de oficialismo.Según supo NA de fuentes parlamentarias, la histórica diputada será reemplazada "en principio", en cumplimiento de la ley de paridad de género, por la contadora Patricia Holzman (PRO), que venía desempeñando funciones en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.A Carrió le quedaban todavía dos años de mandato luego de validar su banca en las elecciones del 2017, cuando compitió como cabeza de lista de Cambiemos por la Ciudad, logrando un triunfo categórico con más del 50% de los votos.Su historial en la Cámara de Diputados se remonta a 1995, cuando accedió por primera vez a su banca, y se mantuvo en dicho cuerpo de manera ininterrumpida hasta 2003.Volvió a ocupar un asiento en 2005 y nunca más abandonó esa función, renovando el cargo a partir de su intervención en diferentes frentes electorales y distritos.La oriunda de Resistencia fue candidata presidencial en 2003, cuando perdió con Néstor Kirchner, y en 2007, cuando la sucesión del patagónico quedó en manos de su esposa, Cristina Kirchner.Con la ex presidenta y actual vicepresidenta electa Carrió supo tener cierta afinidad a fines de los 90, cuando ambas transitaban sus primeros años en el Parlamento, pero luego los rumbos políticos que cada una tomó las convirtieron en antagonistas.También compitió como precandidata a presidenta en 2015 en el marco de la interna de Cambiemos, en lo que fue la génesis de esa coalición política que gobernó el país en los últimos cuatro años.En su extenso paso por la Cámara de Diputados, y en particular en los últimos años, la diputada se caracterizó por lanzar frases polémicas y protagonizar escándalos memorables, a partir de enfrentamientos verbales no sólo con referentes del kirchnerismo sino también de la propia fuerza oficialista.