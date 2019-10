Fernández se propone que "nadie más pase hambre"

BUENOS AIRES, 30 (NA). - El presidente electo, Alberto Fernández, participó ayer del acto de asunción al segundo mandato de Juan Manzur en Tucumán y aseguró que su Gobierno va a hacer "la mejor de las epopeyas" que tiene como desafío por delante el país, que será la de que "nadie más pase hambre en la Argentina".

"Vamos a hacer la mejor de nuestras epopeyas. Vamos a arremangarnos todos para que en la Argentina nadie mas pase hambre", sostuvo Fernández en lo que fue su primer evento en ese rol tras haber comenzado la transición el pasado lunes con el saliente mandatario, Mauricio Macri.

Durante su exposición, el futuro jefe de Estado sostuvo que este "un país maravilloso, con una sociedad única que siempre que se cayó supo levantarse", pero cuestionó a "algunos poderosos que se toman el poder para hacer lo que hacen". "Tienen mi compromiso, empezamos una Argentina que va a ser gobernada por un Presidente y 24 gobernadores y vamos a hacerla federal. No va a ser un discurso, va a ser una realidad", aseguró.

Entre otras cosas, Fernández sostuvo que "el escenario actual parece difícil, y lo es", al tiempo que cuestionó las medidas económicas de la administración de Cambiemos al señalar que "no sabe muy bien si esas políticas fueron impulsadas con convicción" o si "fueron improvisadas, porque en ese caso se equivocaron".

"La Argentina somos todos nosotros, son los empresarios que producen a pesar de que el contexto es difícil, invierten y siguen dando trabajo; el pequeño y mediano empresario que no quiere despedir a nadie porque allí están trabajadores que son parte de sus familias; el maestro que va a enseñar y el chico que va a aprender", resaltó.

Por otra parte, el presidente electo destacó la importancia de la salud pública y "la posibilidad de que el Estado garantice los cuidados médicos de cualquiera que habite este territorio".

"Nunca les hemos preguntado de dónde vienen, dónde nacieron, si están viviendo con nosotros, siempre hemos entendido que merecen la salud", agregó, tras saludar al médico Ginés González García, quien suena para integrar el próximo Gabinete.

Posteriormente, Fernández volvió a hablar sobre el balcón de la sede del Gobierno tucumano y remarcó que es necesario "más que nunca, dejar de lado las desavenencias" . "No les preguntemos más de dónde vienen, preguntémosles a dónde quieren ir, y si quieren alcanzar el mismo destino nuestro, abrácenlos, que nos acompañen, que se sumen. No construimos un frente nuestro, construimos el Frente de Todos", arengó.

El presidente electo arribó pasadas las 11:00 a la provincia norteña y se dirigió al Teatro Mercedes Sosa, en el centro de San Miguel de Tucumán, en donde estuvieron presentes gobernadores de la región, referentes sindicales, empresarios, legisladores nacionales e intendentes bonaerenses.

"Cuatro años la aguantamos en Tucumán", manifestó Manzur, al criticar las políticas económicas del Gobierno de Cambiemos. Y añadió: "Miren el destino. Dije que la aguantamos cuatro años y hoy el destino quiso que un hombre al que quiero y respeto mucho esté aquí con nosotros, es el presidente electo de todos los argentinos, Alberto Fernández".

Mientras la primera dama provincial, Sandra Mattar Sabio, le puso la banda, fue Alberto Fernández el encargado de darle el bastón de mando, así como también rubricó el acta de asunción.

En el escenario se ubicaron dirigentes sindicales como Héctor Daer (Sanidad), Carlos Acuña (Estaciones de Servicio), Andrés Rodríguez (UPCN), Rodolfo Daer (Alimentación), Víctor Santa María (encargados de edificio), Sergio Palazzo (Bancarios) y Antonio Caló (UOM).

También estuvieron en ese lugar de privilegio los intendentes bonaerenses Alejandro Granados (Ezeiza), Andrés Watson (Florencio Varela), Mario Ishii (José C. Paz) y Fernando Gray (Esteban Echeverría); así como también los legisladores nacionales Diego Bossio, Felipe Solá, Daniel Lipovetzky y Daniel Scioli. En tanto, en las butacas del público se destacó la presencia del diputado nacional del PRO Daniel Lipovetzky, de origen peronista.