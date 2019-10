Anses paga el 82% móvil a un millón de jubilados

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) está pagando hasta 900 pesos a más de 1,1 millón de jubilados que ganan la mínima y tienen treinta años de aportes, durante los meses de octubre y noviembre.El plus en el haber obedece a la suba en el Salario Mínimo Vital y Móvil. La última reforma previsional garantiza el 82% móvil a los jubilados que cobren la mínima y cumplan con los treinta años de aportes. Es decir, a aquellas personas que se hayan jubilado sin acudir a moratorias previsionales.Así, esos 1,1 millón de personas cobran la diferencia entre la jubilación mínima actual, de $12.937,22, y el piso garantizado, de $13.837,50.A partir de diciembre, la suba en las jubilaciones por la ley de movilidad hará que la mínima vuelva a pasar el 82% del Salario Mínimo Vital y Móvil, consignó Anses.gob.ar .La Anses aclaró que la medida incluye a quienes tengan los 30 años de aportes, incluidos los beneficios de retiro transitorio por invalidez con aportes regulares; a aquellos que estén comprendidos en regímenes nacionales generales anteriores a la última ley; a los beneficios correspondientes a las ex cajas o institutos provinciales o municipales de previsión que fueron transferidos al Estado Nacional; a regímenes diferenciales o insalubres; a las pensiones directas o derivadas de los beneficios mencionados precedentemente; a las jubilaciones otorgadas por el Régimen Previsional Especial para ex Soldados Combatientes de la Guerra de Malvinas Ley N° 27.329 y a las Pensiones Honoríficas de Veteranos de la Guerra del Atlántico Sur creadas por la Ley N° 23.848.