Misma situación en Morteros

Al igual que en la sucursal de nuestra ciudad, 6 empleados de Ribeiro, sucursal Morteros, han realizado también cese de tareas. Es porque la empresa les debe parte del sueldo de agosto y todo septiembre. Pese a los reclamos, todavía no han tenido respuesta. La sucursal que la empresa tiene en Morteros cuenta con nueve empleados, pero seis de ellos no están realizando sus tareas: “hace desde el viernes 18 que estamos con retención de tareas, porque nos están adeudando parte del sueldo de agosto, el sueldo de septiembre, la última parte del aguinaldo y ya estamos por el de octubre”, contó Carina en diálogo con AM 1530. “Es una situación lamentable, triste y angustiante; no nos gusta hacer esto, pero no tenemos respuesta y nadie nos dice nada o nos informa”, aseguró. Carina aclaró que “el gerente y un encargado están fuera de convenio, por eso tienen que estar”. Otro de los empleados de la sucursal morterense es Sebastián, quien recordó que hay otras tantas sucursales que han cerrado sus puertas: “Las Varillas, Arrecifes, Casilda, Flores, Santa Rosa de La Pampa y una en San Luis, que han cerrado en el último tiempo”. En tanto, la retención de tareas también se registraba en sucursales de Ceres, Rafaela, San Francisco y Arroyito. Los empleados contaron que ya enviaron varias cartas documento, pero de la última no han tenido respuesta alguna. Cabe recordar que, meses atrás, la empresa llevó a cabo un procedimiento preventivo de crisis, argumentando una delicada situación económica. Aún “no tenemos información de nada”, manifestó Carina en diálogo con AM 1530.