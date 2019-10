Destéfanis se prepara para asumir su banca en el Concejo

Miguel Destéfanis ocupará, a partir del 10 de diciembre, una banca en el Concejo Municipal y sin lugar a dudas para él que no viene del mundo de la política será un gran desafío y por eso viene preparándose y concurriendo a cada una de las sesiones del Cuerpo Legislativo.El resultado de la elección nacional que proclamó a Alberto Fernández como presidente sigue generando distintos tipos de análisis y en este sentido para Destéfanis “el consenso y equilibrio de poder son las claves de nuevos tiempos”.-Creo que cada vez que hay elecciones debemos agradecer a Dios la posibilidad de votar y de elegir, cada uno con su postura, con mitad Argentina que defiende una y la otra mitad defiende otra postura. No importa quien ganó sino que de una vez y por todas se pueda cerrar la grieta, ya que con el resultado todo está muy repartido y de algún modo está claro que nadie podrá gobernar sólo y eso es positivo ya que alguien que quede con todo el poder nunca es bueno, del color político que sea y esperemos que sea para conveniencia de todos los argentinos. El saludo entre Macri y Fernández nos llena de esperanzas y que sea el primer saludo de este tenor es un paso para adelante. Siempre es mejor tratar de buscar que nos acerca y no lo que nos aleja, más en un momento tan delicado del país.-La lectura a nivel local es muy buena ya que hace 28 años que gobierna el mismo partido político, donde hace 4 meses ganó Luis Castellano la intendencia con más del 45% de los votos, Omar gana la gobernación y ahora en esta elección nacional tienen un porcentaje muy inferior. Creo que hay un 30% de la población que históricamente vota al justicialismo, un 30% son antiperonista y hay un 40 % que va eligiendo a la persona y eso es muy bueno ya que abre muchas expectativas de acá a 2 años en las elecciones de medio término. Igualmente hay que reconocer el mérito de Castellano y Perotti por el respaldo que reciben a sus gestiones. Para nosotros te repito, se abren muchas posibilidades en las próximas elecciones y de aquí a cuatro años, donde ya se convocó desde la oposición a una unidad, porque esa es la única manera de ganar. Es muy importante para Rafaela este panorama y hay que trabajar muy bien y hacer méritos, es un mensaje alentador para la oposición el resultado del último domingo.-Esto para mí es un aprendizaje muy grande, hace 4 meses cuando fueron las elecciones locales y provinciales hubo una ruptura en Cambiemos con lo sucedido con Lalo Bonino y Leonardo Viotti y hoy hay seis concejales de Cambiemos más Mársico que se suma como opositor, hoy dentro de ese sector a su vez hay dos radicales y el resto del Pro; a partir de diciembre vamos a ser cuatro radicales y dos del Pro y será nuestro objetivo conseguir la unidad, que no será tarea fácil pero si pretendemos lograr cosas vamos a tener que esforzarnos por conseguirla y trabajar en conjunto. Respecto a la tarea legislativa yo me vengo preparando pero no es fácil, siempre de afuera parece distinto, es como un partido de fútbol, los que están en el banco de suplentes ven que los titulares no juegan bien y piensan cuando entre yo la voy a romper y después adentro la cosa cambia. Por eso leo mucho, ahora estoy estudiando la tributaria, pero no es tarea sencilla porque hay que ser equilibrado en los recursos y en decidir sobre el bolsillo de los rafaelinos y sobre todo cuando hay muchas demandas y temas, y los recursos no abundan.