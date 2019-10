Egresaron 480 nuevos policías desde el ISeP

El ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, encabezó este lunes la entrega de diplomas a 240 egresados del Instituto de Seguridad Pública (ISeP) de la provincia de Santa Fe.La actividad se llevó a cabo en Rosario; en tanto hoy miércoles se realizará una similar en la ciudad capital para entregar los diplomas al resto de egresados.Durante la actividad, llevada a cabo en el Teatro El Círculo de Rosario, Pullaro afirmó que: “tenemos la determinación de tener la mejor policía de la República Argentina y lo estamos logrando. Para eso hubo que tomar decisiones fuertes que fueron acompañadas por los jefes que tuvimos durante la gestión. Primero llevar adelante una reforma administrativa en la policía provincial, crear nuevas herramientas e instrumentos para mejorar la eficiencia del personal y la creación de la Central de Análisis Criminal más grande del país que permite, entre tantas cosas, conocer los datos en tiempo real de lo que sucede en la provincia de Santa Fe".Por su parte, la subsecretaria de Formación Policial, Ana Viglione, recordó que la gestión deja una policía "donde cada uno de los efectivos recibe su uniforme, una escuela de especialidades, una escuela superior, una escuela de investigación. Reformas importantes que resultan avances que deberá sostener la nueva gestión”.“Actualmente tenemos una policía con mejor formación y estos cambios positivos se deben seguir llevando adelante. Todo el equipamiento, tecnología, armamento y conocimientos que se fueron dando durante estos cuatro años y que brindó el Estado de la provincia de Santa Fe, tienen que servir para realizar nuestra parte en la construcción de la seguridad pública".La formación cuenta con dos años en las instalaciones del ISeP y otros dos en destino; lo que significa un sensible incremento en la capacitación de los nuevos agentes de la policía de Santa Fe.También participaron de la actividad, el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira; el secretario de Administración Financiera, Gustavo Puccini; el secretario de Seguridad Comunitaria, Angel Ruani; el sub secretario de Seguridad Pública, Roque de Lima; la subsecretaria de Estudios Técnicos, Florencia Blotta; el jefe de Policía de Provincia, Marcelo Villanúa; el sub jefe, Carlos Pross, junto a jefes de diferentes Unidades Regionales del sur de la provincia, y el director del ISeP, Gabriel Leegstra, junto a otros funcionarios.