River le ganó a Colón y alcanzó a Boca y Argentinos en la cima

River se impuso anoche con justicia por 2 a 1 sobre un tibio Colón y alcanzó en forma transitoria la punta de la Superliga, en un partido disputado en el estadio Monumental, por la undécima fecha.

El uruguayo Nicolás de la Cruz y el colombiano Rafael Santos Borré, a los 7 y 18 minutos del segundo tiempo, marcaron los goles del elenco "millonario", mientras que Lucas Martínez Quarta, en contra de su valla, descontó para la visita, a los 35 de la misma etapa.

Con este resultado, River suma 21 puntos y se convirtió en puntero junto a Argentinos Juniors y Boca, aunque estos deben aún jugar sus partidos contra Talleres y Lanús, respectivamente.

En tanto, Colón, que sólo parece pensar en la final de la Copa Sudamericana que disputará el 9 de noviembre con Independiente del Valle, sigue lejos, con 13 unidades.

El conjunto de Núñez fue claramente superior a su rival, pero le faltó claridad en los últimos metros del ataque, por lo que en los últimos minutos el resultado quedó abierto, más por falta de definición de River que por méritos de Colón.



OTROS RESULTADOS. Godoy Cruz 3 (9m y 78m S. García, 71m Badaloni) vs Aldosivi 2 (12m Iñiguez y 21m Verón), Estudiantes 3 (24m López, 50m Mura y 83m Pellegrini) vs Rosario Central 0, Atlético Tucumán 2 (19m Monzón y 94m L. Díaz) vs Patronato 0.



River 2 - Colón 1



Estadio: "Antonio V. Liberti".

Arbitro: Nicolás Lamolina.



River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Milton Casco; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Exequiel Palacios, Nicolás De La Cruz (63m Juan Fernando Quintero); Matías Suárez y Rafael Santos Borré (73m Lucas Pratto). DT: Marcelo Gallardo.



Colón: Leonardo Burián; Alex Vigo (65m Tomás Chancalay), Emmanuel Olivera, Guillermo Ortiz, Gonzalo Escobar; Fernando Zuqui, Cristian Bernardi (81m Santiago Pierotti), Rodrigo Aliendro (56m Gabriel Esparza), Federico Lértora, Marcelo Estigarribia; y Wilson Morelo. DT: Pablo Lavallén.



Goles en el segundo tiempo: 7m De la Cruz (R), 18m Santos Borré (R), 35m Martínez Quarta, en contra (C).