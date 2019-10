Racing quiere estirar su racha vs Banfield

Racing hará valer su gran momento cuando hoy sea anfitrión de Banfield, un equipo que tiene una campaña inestable, en un partido correspondiente a la undécima fecha de la Superliga.El partido se disputará desde las 21.10, en el estadio "Presidente Perón", con el arbitraje de Diego Abal y televisación de Fox Sports.La "academia" lleva siete partidos sin perder y su última caída en la Superliga fue en la goleada recibida ante River (6-1).El equipo de Eduardo "Chacho" Coudet suma 19 puntos y en caso de ganar y no hacerlo Boca ni Argentinos Juniors, alcanzará la punta de la tabla de posiciones.Para este duelo Coudet hará solo una modificación en el equipo titular con respecto al que derrotó a Boca, y será la inclusión de Alejandro Donatti por Leonardo Sigali, quien sufrió una lesión en la rodilla.15 hs. (TNT Sports) Argentinos vs Talleres (Andrés Merlos), 17 hs. (Fox Sports) San Lorenzo vs Defensa y Justicia (Darío Herrera), 19.10 hs. (TNT Sports) Unión vs Independiente (Pablo Echavarria).17 hs. Arsenal vs Central Córdoba, 19.10 hs. Vélez vs Huracán, 21.20 hs. Lanús vs Boca.