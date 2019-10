Menossi: "Fuimos muy tibios a la hora de salir a hacer campaña"

La victoria de Alberto Fernández sobre Mauricio Macri despertó varias voces a lo largo y a lo ancho del país. En materia de análisis, de opinión y hasta de sugerencias y meaculpas.Y este fue el caso de uno de los referentes del PRO en nuestra ciudad, Hugo Menossi, que el próximo mes deja su banca en el Concejo Municipal. La salida de varios concejales del partido que lidera el presidente de la Argentina ha provocado, en las últimas elecciones locales, una especie de preocupación en el bloque. Recordemos que 4 concejales dejan la banca y que solamente Lalo Bonino (actual presidente del Concejo) y Marta Pascual representarán a Cambiemos."La rueda de la ruleta rusa llegó a el punto donde uno hace el mayor esfuerzo pero no se ha logrado dar la vuelta. Nosotros como políticos hacemos un esfuerzo electoral de campaña, pero en estos 4 años es la gente la que más esfuerzo hizo y obviamente muchos lo comprendieron, de que este esfuerzo valía y otros comprendieron que no había más margen", explicó en primera instancia el concejal de la ciudad, en una charla muy distendida.Además dijo que "hoy tenemos un resultado y hay que aceptarlo. Ahora tenemos que desear que al presidente electo le vaya bien para que nos vaya bien a todos. Nosotros como dirigentes políticos tenemos que acompañar y también, cuando creamos que no se hagan las cosas bien, marcar esa diferencia y plantear una propuesta o alternativa. De eso se trata la alternativa, sacar los personalismos de lado, ya que es una cuestión colectiva. Tenemos que empezar a trabajar entre todos", explicó Menossi.Menossi siempre se ha mostrado muy analítico cuando llegan las elecciones y ha trazado distintos panoramas en la previa de cada una de ellas. En relación a lo que se viene, explicó que "cada uno va a tener su rol, vamos a tener una función como oposición, pero que siempre sea constructiva, propositiva, y si claramente el gobierno no hace las cosas bien a partir del 10 de diciembre, nosotros vamos a marcarlo para ser una propuesta", destacó y agregó que "yo soy de los que piensan que las oposiciones no ganan elecciones, sino que las pierden los oficialismos. Si vos sos oficialismo y gobernás bien, no te va a ganar nunca nadie. Esto es una realidad, y creo que perdió Macri ahora. Como en su momento en el 2015 perdió el kirchnerismo. Lo mismo en el 99', donde perdió el menemismo-Justicialismo. Yo lo veo de esa manera. Pierden los que gobiernan, no ganan las oposiciones", explicó el Concejal.En tanto, realizó una comparación con las dos campañas electorales que hizo el presidente, la de Las PASO y la última, que incluyó la visita a 30 ciudades: "la marcha del #sisepuede y viendo lo que pasó, claramente fuimos muy tibios y laxos a la hora de salir a hacer campaña política. Por errores muy groseros en cuanto a las encuestas y todo ese tipo de cosas que nosotros mismos manejamos, independientemente de lo que se publicaba. Al haber tan poca diferente, en Las PASO se hizo una campaña prácticamente por WhatsApp, lo que marca una barbaridad. Y los resultados estuvieron a la vista en términos de campaña y yo creo que también la gente es muy inteligente a la hora de votar y no es que una campaña política te va a revertir la cuestión. Si no que sirve para algunas cuestiones", explicó el edil en Radio ADN, FM 97.9 y agregó: "tras la campaña para las elecciones generales un porcentaje muy importante subió, de hecho, que nos hayan votado entre las PASO y las generales más de 2 millones de personas y subir de 32 a 40 y pico, es mucho. Y mucho se dio por la nueva gente que fue a votar, por la gente que decidió votar útil, por eso fue una polarización tan grande, ya que entre los dos candidatos estuvieron en un 89%", destacó.En tanto, dijo a modo de cierre que "queda esa sensación de que si se hubieran hecho las cosas de otra manera quizás hubiese sido más peleado de lo que fue. Hay que dar vuelta la hoja en ese sentido y valorar todo lo que pasó en Rafaela. Somos dirigentes de la ciudad y tenemos que tratar de ser inteligentes a la hora de armar los equipos y brindarles alternativas o propuestas a la gente, ya que hay mucho material o potencial que nosotros desaprovechamos", finalizó.