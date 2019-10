La Cámara de Industriales realizó su Asamblea

La Cámara de Industriales Metalúrgicos de Rafaela (CIMR) llevó a cabo este lunes una nueva Asamblea General Ordinaria en el auditorio del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región en la que abordó la Memoria y Balance, a la vez que renovó parcialmente su comisión directiva y presentó una serie de conferencias sobre la situación del sector y la economía post electoral.

Al respecto, el presidente de la CIMR, Mauricio Rizzotto, brindó una conferencia de prensa junto a representantes de ADIMRA, la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina que reúne a más de 60 cámaras sectoriales y regionales que representan a 24 mil empresas de todo el país con alrededor de 300 mil puestos de trabajo. Ellos fueron Tomas Canosa, director del Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA y el Lic. Sebastián Kossacoff, Director de Centros Tecnológicos e Innovación de la misma entidad, además de la presencia del presidente del CCIRR, Andrés Ferrero.

En primer término, Rizzotto expuso que “estuvimos celebrando una nueva asamblea de la Cámara de Industriales Metalúrgicos donde hemos renovado parcialmente autoridades y en esta ocasión elegimos, para celebrar este acto, dar una serie de conferencias donde hemos hablado con ADIMRA, nuestra cámara madre, para que vengan a presentar las propuestas para el desarrollo de una industria metalúrgica competitiva, con lo cual vamos a tener el privilegio de que profesionales de la institución, quienes son los que participaron del armado de esta propuesta, vengan a contarnos profundamente de que se trata y así poder brindarles a la sociedad qué estamos pensando los metalúrgicos para nuestro futuro más allá de quiénes nos gobiernen, porque esta propuesta viene siendo trabajada desde hace tiempo y va más allá del color de gobierno que tengamos”.

Luego fue el turno de Ferrero, quién manifestó ante los medios locales que “lo que está proponiendo ADIMRA para la nueva gestión, por supuesto que está en línea con UIA (Unión Industrial Argentina) es que el jueves pasado fue presentada una de las versiones finales donde en principio se va a tratar de buscar las medidas más rápidas para mejorar las coyunturas, o sea, un conjunto de medidas que no dependa de situaciones complejas o debates legislativos que puedan permitir una recuperación del entramado industrial. En los últimos 4 años, en el marco amplio de la industrial, se cayeron entre 140.000 y 150.000 puestos de trabajo, y específicamente, en los metalúrgicos, entre unos 25.000 y 30.000. ADIMRA es nuestra cámara nacional, donde hay un universo factible de representación de más de 20.000 pymes y se deben imaginar el escenario que podemos tener. Estamos esperando que con las cuestiones definidas este domingo, se despeje un poco la incertidumbre y ganemos rápidamente racionalidad y se pueda revertir un escenario de caídas que ya lleva muchos meses, más de un año a nivel inflacionario. Ese es el objetivo que tenemos en el contacto con los asociados, de ver si este resumen que ha preparado ADIMRA está en línea con lo que en su momento ellos nos plantearon a nosotros”.



LAS MEDIDAS

Posteriormente, en cuánto a cuáles serían esas medidas urgentes, Tomás Canosa explicó que “el documento está estructurado en dos grandes partes, una haciendo hincapié en la coyuntura delicada que se está atravesando y ahí, un eje central es el acceso al financiamiento, que hoy por hoy es uno de los principales obstáculos, principalmente para las Pymes. En ese marco es esencial restablecer el acceso al capital de trabajo para las pequeños y medianas empresas, en este caso para las empresas metalúrgicas. Esa solución hay que encontrarla en el corto plazo, después hay otras medidas que están más vinculadas al corte tributario que no necesariamente tenga que tener un costo fiscal, pero sí aliviaría muchísimo las situaciones de las pymes. Después hay otra agenda vinculadas a compras públicas, a comercio exterior, etc, que es necesario profundizar, pero nosotros tenemos muy dividida la agenda del corto plazo, que es la que hay que impulsar en los próximos meses, y después una agenda de mediano y largo plazo la cual requiere muchísimos esfuerzos pero que se necesita, en primer lugar, poder atravesar esta coyuntura delicada".

Con respecto al tema de la ampliación del cepo, si los afecta en algo en cuanto al funcionamiento cotidiano, Ferrero argumentó que “no es una medida que puede sostenerse a la larga en países que pretenden desarrollarse, pero entendemos que como lo han presentado las distintas fuerzas, han llegado a la conclusión de que es una necesidad tratar de defender el nivel de reservas, porque una de las características de estos meses de recesión es que la restricción externa, ese fenómeno que ocurre periódicamente en Argentina, ha estado perfectamente a la orden del día, provocando los inconvenientes propios del gobierno o del estado argentino que no puedan cumplir en tiempo y forma, los compromisos financieros que han asumido. Así que las reservas no pueden seguir en caída, hay que estabilizar, buscar un mecanismo que permita, también en este caso, encontrar un piso, conjuntamente con otras medidas, porque esto parece ser una cuestión de grifos y de bombas. Hay algunas cuestiones que determinan absorción de dólares y hay otras que determinan una entrada y ese equilibrio es fundamental junto con los equilibrios generales de la economía. Esto ya forma un poco parte de la macro, pero sin una macro ordenada tampoco puede haber un crecimiento sostenido en el tiempo".



EXPECTATIVAS

Ya en el final, acerca de si hay alguna expectativa puesta ya con las elecciones presidenciales resueltas, Ferrero añadió que “lo más importante es que en cada etapa electoral parecía que se abrían más incertidumbres que expectativas positivas. Esto ha concluido y a partir de ahora estén firmes para que pueda trabajarse una transición fuerte, ordenada, institucionalmente correcta, pero que también empiecen a manejarse los conceptos económicos de un gobierno que va a tratar de poner su impronta en el manejo de la economía a partir del 10 de diciembre. También es oportuno que lo pueda plasmar con los equipos actuales del gobierno. En cuanto al mercado interno, hay una ley que ha estado en vigencia desde hace un año y que hay que verlo, que es todo el entramado de entrada de productos al país, donde habrá que tener una posición inteligente y ver cómo se sitúa la Argentina en la administración del comercio. Si el mercado se abre absolutamente, la restricción externa tampoco va a alcanzar porque las importaciones van a estar a la orden del día. Eso sí, en los últimos meses ha habido una balanza positiva sobre la base de la caída de importaciones, donde también cayeron las exportaciones, pero en ese punto estamos con un superavit".

Por último, el economista rafaelino, Lic. Fernando Camusso, brindó una conferencia económica titulada “Con el candidato puesto….Y Ahora Qué?”.