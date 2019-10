En Casa Rosada, Macri y Fernández comenzaron la transición de mando

BUENOS AIRES, 29 (NA).- Con un encuentro a solas en la Casa de Gobierno, el presidente Mauricio Macri y su sucesor electo, Alberto Fernández, iniciaron oficialmente ayer el proceso de transición entre sus gobiernos, que fue calificado de "positivo" por ambas partes, y que culminará el próximo 10 de diciembre con la asunción del referente del Frente de Todos.

Tras la reunión, que se extendió por una hora, Fernández se retiró hacia sus oficinas del barrio porteño de San Telmo y afirmó que fue "positivo" el encuentro con el mandatario nacional, mientras que Macri dijo que hubo un "buen diálogo", según informó el Ministro de Hacienda, Hernán Lacunza.

Por la tarde, el mandatario escribió en Twitter: "Esta mañana recibí en la Casa Rosada al presidente electo, Alberto Fernández. Mi equipo y yo estamos a disposición para trabajar juntos y lograr una transición democrática que beneficie a todos los argentinos".

Macri y Fernández compartieron una charla y se mostraron sonrientes y dándose la mano en una fotografía que difundió Presidencia de manera oficial luego de la cita. En una segunda imagen, se los observa sentados frente a frente en la oficina presidencial, en el encuentro que en un primer momento iba a ser un desayuno a las 8:30, pero que al final se consensuó posponerlo hasta las 10:30, ya que ambos estuvieron despiertos hasta bien entrada la madrugada de la jornada electoral.

Trascendió que Fernández le dejó a Macri una primera lista de los colaboradores que designó para continuar la transición con los funcionarios del gobierno saliente. No obstante, a mitad de semana, el mandatario electo engrosará esa lista con una treintena de dirigentes más para que se pongan en tema sobre las distintas áreas de gobierno en colaboración con los funcionarios salientes.

La reunión entre ambos sirvió, además, para dejar atrás la tensión que hubo en la campaña, especialmente después de las PASO, en la que hubo cruces entre ellos.

El encuentro marcó el comienzo formal de la transición entre ambos gobiernos, algo que no había ocurrido durante el cambio de mando entre la ex mandataria Cristina Kirchner y Macri, en 2015.

La reunión se produjo en momentos en que transcurría una jornada tensa con el dólar, luego de que el Banco Central anunciara el endurecimiento del cepo para la compra de la divisa norteamericana.

Tras el encuentro, Macri reunió a su Gabinete para informar a sus ministros sobre lo hablado con Fernández y comenzar a coordinar quiénes se encargarán del trabajo de transición, en el que el peronismo quiere empezar a hablar de medidas y tener conocimiento de la situación interna de cada área.

Fernández concurrió a la Casa Rosada acompañado por su vocero, Juan Pablo Biondi, con quien luego se trasladó a las oficinas de la calle México, donde mantuvo distintas reuniones a lo largo de la jornada. En las inmediaciones de la Casa de Gobierno lo aguardó un grupo de militantes y curiosos que querían saludarlo tras la victoria nacional.



ABRAZO CON UN

ANTIGUO CONOCIDO

En medio de una intensa lluvia, el mandatario electo Alberto Fernández arribó a la Casa Rosada puntual para la cita con Mauricio Macri y lo primero que hizo fue fundirse en un abrazo con el histórico fotógrafo presidencial, Víctor Bugge.

Como testigo directo, en el primer relato sobre el momento del encuentro Bugge aclaró que Macri y Fernández "se recibieron muy bien" y destacó "la buena onda de ambos", aclarando que de los "otros temas" no sabe nada porque "no" es de su competencia y se retiró tras la toma de la foto.

Conocidos desde su época de jefe de Gabinete, Fernández saludó con afecto al fotógrafo oficial, la primera y la última cara conocida que vio al arribar y al retirarse de la Casa de Gobierno, que lo albergará a partir del 10 de diciembre, según pudo presenciar NA.