Carrió se retira de la política, renuncia a la banca y se jubila

BUENOS AIRES, 29 (NA).- La diputada y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, anunció ayer que dejará en breve su actividad política y que su banca la ocupará un dirigente "más joven", mientras que pidió que haya una "transición democrática y republicana".

"Mi misión política terminó el próximo año, iniciaré mi jubilación de manera inmediata", sostuvo Carrió, y agregó: "Me retiro de la política activa, si hay una crisis seguiré presente, pero como ciudadana común".

Al respecto, la fundadora y líder de la Coalición Cívica-ARI dijo que abandona su actividad en un momento en que "las fuerzas están equilibradas en el parlamento" y en que "hay 10 millones de personas que quieren justicia y se movilizarán si se pacta impunidad".

Según señalaron fuentes cercanas a la legisladora en diálogo NA, renunciará a su banca cuando le salga la jubilación y luego se dedicará a actividades relacionadas con organizaciones no gubernamentales y alejadas de la política partidaria.

"Estoy tan feliz... ha terminado mi misión política, que era que haya una República. Estamos bajo el imperio de esta Constitución que no se puede modificar porque no hay dos tercios (de ningún espacio político en el Congreso), las fuerzas están equilibradas en el parlamento. Tenemos un nuevo Presidente y hay que llamar a la unidad de los argentinos", argumentó Carrió al hacer el anuncio.

La diputada se pronunció así al retirarse anticipadamente de la reunión de la Mesa de Acción Política de Juntos por el Cambio que se realiza en la Casa Rosada, con los principales dirigentes del oficialismo.

Desde hacía varios meses, la diputada venía deslizando en entrevistas periodísticas que tenía pensado abandonar su carrera política una vez que finalizará el mandato de su aliado Macri, lo cual ahora anunció de manera oficial al Presidente y al resto de las figuras de Juntos por el Cambio.

Luego reforzó el anuncio a través de Twitter: "Misión cumplida, la República está asegurada, Gracias a Dios", escribió la dirigente chaqueña en un mensaje acompañado con una foto que se sacó con el presidente Mauricio Macri y su hijo menor Ignacio.

Carrió, ante los periodistas acreditados en Casa Rosada, agregó: "Yo llamo a la paz, la unidad y a una transición democrática y republicana, que era mi sueño. Yo siempre quise romper con el maleficio de 1930 (presidentes no peronistas que no terminan su mandato), que son los Golpes de Estado y los golpes civiles, así que mi misión política terminó".

A su vez, advirtió que el peronismo ahora "tiene la oportunidad de ser republicano". Sobre si respaldará de ahora en más a Macri como líder opositor, Carrió señaló: "Lo tienen que consultar con mi partido, yo ya no decido nada".

Acerca de su banca en Diputados que tiene mandato hasta 2021, señaló: "Seguramente la ocupará alguien más joven, ya no tengo nada que hacer en el parlamento, mi agenda se agotó, hay que saber retirarse. Soy una persona que quiere vivir, casi no viví durante estos 25 años (por su trayectoria política)".



SOBRE CRISTINA

Tras anunciar su retiro de la política, la diputada nacional de la Coalición Cívica Carrió habló de la vicepresidenta electa Cristina Kirchner y afirmó que le desea "lo mejor" para su hija Florencia en su problema de salud. "Le deseo lo mejor para su hija y que se recupere, porque para mí hoy es lo más importante", señaló la legisladora nacional, al referirse a la salud de la hija de Cristina Kirchner, quien se encuentra en Cuba bajo tratamiento desde marzo pasado.

En declaraciones al canal TN, Carrió completó: "Todo lo demás, el pueblo eligió. Eligió a alguien que está imputada en numerosos delitos, pero esta es la democracia y yo la respeto".

La líder de la Coalición Cívica se expresó así al ser consultada sobre el discurso de la ex presidenta este domingo por la noche en el búnker del Frente de Todos en Chacarita, tras la victoria de Alberto Fernández.

Carrió anunció este lunes que se retira de la vida política, por lo que renunciará a su banca -tiene mandado hasta 2021- y tramitará la jubilación.