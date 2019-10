Balotaje en Uruguay

BUENOS AIRES, 29 (NA).- Ninguno de los candidatos superó 50% de los votos y habrá segunda vuelta en Uruguay, según indican los datos del escrutinio primario (no definitivo) de la Corte Electoral, escrutada la totalidad de los sufragios.El candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez ganó con el 39,2 por ciento y su rival del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, fue segundo con el 28,6 por ciento.En tercer y cuarto lugar quedaron el Partido Colorado con 12,3 por ciento y Cabildo Abierto con 10,9 por ciento, convertidos en los grandes actores de la segunda vuelta. Los números no garantizan mayoría parlamentaria y allí habrá unas siete bancadas, la mayor cantidad de la historia.Por otro lado, no prosperó la reforma constitucional sobre seguridad propuesta, ya que no alcanzó el apoyo del 50 por ciento de los votantes. En adelante, la oposición tendrá la mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados.Los candidatos presidenciales Ernesto Talvi, del Partido Colorado y Guido Manini Ríos, de Cabildo Abierto, se apresuraron a brindar su apoyo a Lacalle Pou y así el candidato blanco parte con ventaja hacia el balotaje.