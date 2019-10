Una de sus egresadas creó una Audioteca

Hace pocas semanas que Florencia Fontán obtuvo el título de Licenciada en Comunicación Social, con Orientación en Medios Digitales, de la Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales (UCES), sede Rafaela. Desde la carrera le presentaron la propuesta de generar un trabajo final y no dudó en hacer un aporte a la comunidad: Audioteca Rafaela, un espacio virtual donde se cargan y almacenan variedad de contenidos en formato de audio.

“Fue una experiencia hermosa y hasta el día de hoy digo que si no existía esta carrera no sé si habría otra para mí. La comunicación es tan amplia que hay muchas cosas, pero esas tantas cosas te abren un montón de caminos”, expresó la profesional.

- ¿Cómo surge la idea de formar Audioteca Rafaela?

- La primera idea que surgió fue crear una mediateca en Rafaela. Una especie de biblioteca que tenga computadoras, pero como implicaba mucho tiempo y era bastante costoso, pensé en algo más económico, más fácil de llevar adelante y que sea atractivo e innovador para la ciudad. De ahí surge Audioteca Rafaela.

- ¿Cómo es la mecánica para subir el contenido?

- En una primera instancia yo soy la encargada de subir los audios. Para iniciarlo decidí subir los contenidos yo, pero seguiré trabajando para que en esta Audioteca la gente pueda colgar sus propios contenidos. Por ejemplo, la idea es que los chicos, en las escuelas primarias, secundarias, hagan sus propias grabaciones. Es decir, que puedan crear un cuento, lo graben y lo suban a la plataforma. Lo bueno de esta plataforma es que la gente puede descargar el material y escucharlo sin necesidad de contar con internet. Para enviar los audios hay ciertos requisitos que deben seguirse, para que los mismos tengan cierta unicidad. La misma plataforma indica, en un PDF, los pasos a seguir para que luego pueda subirse el audio.

- ¿Está dividido en secciones, edades?

- Exactamente. Hay una sección general que contiene una colección que se hizo en el año 2007 en conmemoración del 125 aniversario de la ciudad de Rafaela, son pequeños tomos que hablan la nuestra ciudad. Seleccioné a distintas personas que grabaron esos audios y lo subí. Luego hay para subir novelas, poesías, cuentos para niños, canciones para que las bandas de Rafaela puedan subir su música, discursos políticos, monografías. Después hay dos secciones específicas donde se habla sobre el sonido 3D y ASMR, son dos tipos de sonido que están en auge ahora. Así como existe el cine en 3D también podemos encontrar el sonido 3D o también llamado sonido Holofónico o Binaural. En palabras sencillas, quiere decir que es un sonido con efecto envolvente: además de escucharse de izquierda a derecha, añade la altura y permite generar un sonido que parece provenir de múltiples direcciones. Sólo puede percibirse a través del uso de auriculares.

También el Sonido ASMR, en español significa Repuesta Sensorial Meridiana Autónoma. Esto quiere decir que a través de ciertos sonidos que escuchamos se generan determinados efectos en nuestro cuerpo como hormigueo y, a su vez, nos da la sensación de relajación.

- Este proyecto, además de ser tu trabajo final, hace un aporte a la comunidad, ¿esto fuiste aprendiéndolo en tu paso por la Universidad, es el resultado de haber mezclado siempre la práctica con la teoría?

- Tal cual. En los 4 años de cursado tuve la experiencia de haber hecho pasantías, una de ellas fue en un programa de televisión. Esto me permitió adquirir mucha experiencia práctica. También todos los talleres que tuve en la carrera me aportaron muchos conocimientos. Cada cátedra que tuve en la carrera aportó desde lo teórico y lo práctico para que pueda hacer este trabajo final. Principalmente, porque pude volcarlo a una necesidad que tiene Rafaela, que pueda ser una ayuda para las personas no videntes que tienen una dificultad a la hora de estudiar. Es decir, abriría un pequeño camino para hacer un aporte a todas estas personas. Fue una experiencia hermosa y hasta el día de hoy digo que si no existía esta carrera no sé si habría otra para mí. La comunicación es tan amplia que hay muchas cosas, pero esas tantas cosas te abren un montón de caminos.

- ¿Vas a seguir perfeccionando el proyecto?

- Sí, ahora quiero empezar a difundirlo y que la gente se anime a grabar sus propios audios. Ya conseguí cantantes de Rafaela que tienen sus bandas y grabarán algunas cosas para aportar.

Todos aquellos que quieran conocer más sobre Audioteca Rafaela pueden ingresar a la Fan Page: Audioteca Rafaela o a su página web: https://audiotecaraf.wixsite.com/audiotecarafaela