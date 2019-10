El fixture completo de Ben Hur y Atlético

La Federación Santafesina de básquetbol oficializó el fixture completo de la Liga Provincial que se pondrá en marcha el 14 de noviembre con el partido entre Argentino de Firmat y Brown de San Vicente, por la Zona B, y que continuará el viernes con el resto de los grupos.En cada zona se juega todos contra todos y clasifican a play offs los 4 mejores de cada grupo. Los 16 elencos se reordenarán en una general en la que los que terminen primeros de cada grupo sean 1, 2, 3 y 4; los segundos del 5 al 8, los terceros del 9 al 12 y los cuartos del 13 al 16. Para la comparación entre zonas se excluirán los resultados con el octavo de la zona de 8 equipos. La ventaja de localía la tiene el elenco mejor ubicado en la general. En play offs los cruces se reordenarán siempre según la tabla general priorizando al mejor ubicado frente al peor ubicado.Este es el programa en la zona A, donde estará Ben Hur, y la D, en que jugará Atlético Rafaela:ZONA ABen Hur vs. Unión Totoras; Centenario de Venado Tuerto vs. Racing de San Cristóbal; Sportsmen Unidos de Rosario vs. Independiente Chañar Ladeado y Rivadavia Jrs. de Santa Fe vs. CACU de Ceres.Unión Totoras vs. Rivadavia; Racing vs. Sportsmen Unidos; Independiente vs. Centenario y CACU vs. Ben Hur.Unión Totoras vs. Sportsmen Unidos; Racing vs. Rivadavia; Independiente vs. Ben Hur y CACU vs. Centenario.Racing vs. Ben Hur; Centenario vs. Unión Totoras; Sportsmen Unidos vs. CACU y Rivadavia vs. Independiente.Ben Hur vs. Centenario; Sportsmen Unidos vs. Rivadavia; CACU vs. Independiente; Racing vs. Unión Totoras.Centenario vs. Sportsmen Unidos; Rivadavia vs. Ben Hur; Independiente vs. Racing y Unión Totoras vs. CACU.Ben Hur vs. Sportsmen Unidos; Rivadavia vs. Centenario; Racing vs. CACU y Unión Totoras vs. Independiente.En la segunda rueda se invertirá la condición de local.ZONA DPeñarol de Elortondo vs. Atlético de Rafaela; Atenas de Venado Tuerto vs. El Tala de Rosario; Gimnasia de Santa Fe vs. Libertad de Villa Trinidad. Libre: Municipal de Timbúes.Atlético Rafaela vs. Atenas; El Tala vs. Peñarol y Municipal Timbúes vs. Libertad. Libre: Gimnasia y Esgrima.Atlético Rafaela vs. Gimnasia; El Tala vs. Municipal y Libertad vs. Peñarol. Libre: Atenas.Municipal vs. Atlético Rafaela; Atenas vs. Libertad y Gimnasia vs. El Tala. Libre: Peñarol.Peñarol vs. Municipal; Atenas vs. Gimnasia y Libertad vs. El Tala. Libre: Atlético Rafaela.Peñarol vs. Atenas; Municipal vs. Gimnasia y El Tala vs. Atlético Rafaela. Libre: Libertad Villa Trinidad.Municipal vs. Atenas; Gimnasia vs. Peñarol y Atlético Rafaela vs. Libertad Villa Trinidad. Libre: El Tala.En la segunda rueda se invertirá la condición de local.