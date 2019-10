Anuncian pare el viernes 1 la última representación

Como ya lo informáramos el pasado 17 de octubre, The Globe Grupo de Teatro en Inglés del Centro Ciudad de Rafaela presentó The Phantom of the Opera, basada en la novela de Gastón Leroux.La sinópsis de la pieza indica que abatido por el agobio y la vergüenza luego de haber sido estafado, Gastón huye de la vida social y se refugia en el palco Nro. 5 de la Ópera de París, ahuyentando a quiénes intenten apropiarse del teatro y convirtiéndose así, en el Fantasma de la Ópera. Los eventos se van sucediendo y poco a poco, se desteje una trama de inesperadas sorpresas y divertidas actuaciones mientras el fantasma lucha por conservar su lugar.Dan vida a esta historia Pablo Botteri como Raoul Le Vicomte de Loup, Sofía Costamagna como Christine, María Della Torre como Mimí, Melisa Drubich como Madame Zola, Kevin Henssler como Mr. Sanitary Strict, Valentina Porta como Carlotta, Estefanía Regis como Nicolette, Ángela Vier como Eve y Juan Ignacio Williner como Mr Frank Flamboyant. Las luces están a cargo de Gastón Walker, el sonido a cargo de Estefanía Regis y la Dirección a cargo de María Eugenia Marzioni.La propuesta teatral logró una gran convocatoria en funciones anteriores, hecho que animó a otras repre, la última función fue programada para el viernes 1 de noviembre a las 21 en el Teatro B. Juan Lasserre.