Hallaron 970 dosis de marihuana en un termo

Impulsadas por el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, la Gendarmería Nacional Argentina desarrolló diferentes tareas en materia de prevención y de lucha contra el narcotráfico en los últimos días.En esta oportunidad, la fuerza inspeccionó un ómnibus y, con la asistencia de un can antinarcóticos, detectó y secuestró 970 dosis de marihuana ocultas dentro de un termo en la provincia de Formosa, donde un narco también resultó detenido.Es así como en el marco del programa del Operativo Conjunto Abierto de Frontera (OCAF) que coordina el subsecretario de Control y Vigilancia de Fronteras, Matías Lobos, el personal del Escuadrón Clorinda (Formosa) de la Gendarmería Nacional Argentina, desplegó numerosos controles sobre la Ruta Nacional N° 11.En uno de estos controles, los uniformados de la Fuerza interrumpieron la marcha de un vehículo proveniente de la ciudad de Clorinda y con destino final Rosario, Santa Fe.Los gendarmes inspeccionaron el rodado con la asistencia de la can antinarcóticos July, que reaccionó como lo hace habitualmente ante la presencia de estupefacientes al situarse frente a un termo.Bajo la atenta mirada de testigos hábiles, los efectivos realizaron la apertura del termo donde se hallaron 970 dosis de marihuana.“Esto no sería posible sin la constante formación de las Fuerzas Federales en inteligencia y en prevención del delito. Nuestro objetivo es claro: una Argentina Sin Narcotráfico”, aseguró la ministra Bullrich.Interviene el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2, que dispuso la detención del narco involucrado y el secuestro del estupefaciente.