El representante de Cambiemos en nuestra ciudad también se hizo un tiempo para hablar de las próximas elecciones. Mauricio Macri dijo, al reconocer la derrota, que no se alejará de la política y que seguirá ligado a la oposición. Hugo Menossi recogió el guante y al respecto dijo que "Macri tiene que ser uno de los líderes de la oposición, pero entiendo yo que quienes deban presentarse a elecciones nuevamente, ya sea en el 2021 o 2023, tiene que haber una renovación. El presidente tiene un desgaste propio de 8 años en la ciudad de Buenos Aires, de 2 años como diputado y de 4 como presidente que puede generar un 'amor-odio' que no es bueno para el país o la política en general. Siempre tiene que haber una constante en la renovación, pero debe ser uno de los líderes de la oposición, ya que me referencio con él en ese sentido", exclamó.

Sobre esto, dijo que espera que la transición sea "en paz" y pidió que "afecte lo menos posible a los ciudadanos en cuanto a la decisiones tanto del presidente como la del presidente electo. Tengo cierta incertidumbre respecto a la relación entre el presidente electo y la vicepresidenta electa, porque ahí la puja por el poder, si bien el que gobierna es el presidente, la vicepresidenta tiene una impronta muy fuerte, tiene una gestión de muchos años y tiene muchos dirigentes políticos de peso en el Senado y en Diputados. Por eso ahí tengo una cierta incertidumbre respecto a lo que va a pasar, como gestión lo digo, como gobierno, las decisiones que se van a tomar, y demás. Respecto a nuestro propio partido, uno espera que la Coalición Cívica y todos los partidos que integran la Coalición con el PRO, aprenda de los errores y se tenga una mirada de futuro, compartiendo, aceptando las diferencias, pero teniendo un objetivo común: que sea una oposición constructiva y que nos propongamos de cara al 2021 y 2023 ser una oferta electoral principalmente por el respeto que le debemos guardar al 40% del electorado que nos acompañó y que comprendió el esfuerzo, respetando obviamente el otro 60% que decidió acompañar a las otras alternativas electorales. Lo que viene es muy importante para el país, estamos en una situación delicada y debemos comprender que es un momento en el que tenemos que trabajar juntos. Y desde lo político con cierta incertidumbre", manifestó.