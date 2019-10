¿Y a nivel local?

El bloque de Cambiemos quedará configurado con dos representantes genuinos del partido. Los otros 4 serán radicales, luego de que se conocieran los últimos resultados de las elecciones locales.A raíz de lo que sucedió en la última oportunidad, donde lo más rimbombante fue el no apoyo de Lalo Bonino a Leo Viotti, luego de que este ganara las internas, Menossi dijo que "todos los del PRO a nivel local quedamos lesionados después de las elecciones. Corina Vecchioli seguramente hubiese querido sacar algunos votos más, Lalo y Mauricio seguro hubiesen querido ganarle la interna a Leo y Viotti seguramente hubiese querido ganar la intendencia... Todos de alguna manera u otra teníamos alguna expectativa, pero la culpa es nuestra. Hay que aprender de eso y tratar de no seguir forzando estas cuestiones", dijo y agregó: "tantas fragmentaciones hicieron que la gente que la gente dude. El voto opositor a la gestión del Intendente está, pero es una cuestión que nosotros tenemos que trabajarla más en lo colectivo, y no en los personalismos. La Argentina es así", finalizó.