La economía post elecciones

La fisonomía de la ciudad alrededor de Bancos y Casas de Cambio no fue la misma de la semana pasada, sólo algún que otro rafaelino se acercó con la intención de comprar algunos pocos dólares. Está claro que el nuevo cepo a la compra de dólares -US$ 200 mensuales para personas físicas con cuenta bancaria y US$ 100 que pueden ser comprados en efectivo- es solo un capítulo de la economía de transición que se inició no bien sucedieron las PASO. La poco habita comenzó a gestarse.

“Hay una profundización del cepo con la intención de preservar reservas, con lo cual le decimos a la gente que entendemos todas las cuestiones pero tampoco tiene necesidad de agolparse en las casas de cambio porque realmente está limitada la cantidad de dólares que podrá comprar. Entiendo que el dólar oficial no debería volar mucho y está claro que con el desayuno de hoy entre Macri y Fernández se trasmitió calma”, señaló el analista económico Fernando Camusso.

Por otra parte al ser consultado Gonzalo Gallo, gerente de una de las Casa de Cambio de la ciudad, afirmó que este lunes fue una jornada tranquila y con un volumen menor de operaciones debido a las restricciones que comenzaron a regir y además teniendo en cuenta que la gente ya cubrió el cupo del mes en los últimos días.

Otras de las novedades de esta primera jornada post electoral, explicaba Gallo, tiene que ver con una lista que oficializó el Banco Central respecto a más de 1 millón de personas inhabilitadas para comprar dólares. Este listado se irá actualizando en virtud de las disposiciones vigentes.

“Lo que está claro es que no hay dólares, que hay una brecha fiscal muy importante en pesos, hay casi 300.000 millones de pesos que hay que pagar de aquí a fin de año, con lo cual ahí va a haber una importante emisión monetaria de entre un 15 y un 20% , aumentando la base monetaria y generando inflación” aseguró Camusso.

Desde hace mucho tiempo la devaluación del peso argentino no es noticia, pero ante ciertos comportamientos de la población argentina esto queda ratificado con hechos concretos.

“Nadie quiere pesos, la gente se desprende muy rápido de los pesos y esto genera que haya mucha circulación, entonces aunque no haya emisión,-pero de hecho la va haber- eso es inflacionario. Más allá de que no ven incentivos para que haya cooperación en la transición, imagino que el presidente electo va a querer que todos los ajustes cambiarios financieros se hagan ahora para no tener que pagar los costos y puede haber una espiralización de la inflación que puede llevar a males mayores y cuando asuma Fernández puede encontrarse con ese escenario. Siempre el mejor contexto es a partir de la cooperación”, manifestó Camusso.

Por otra parte el analista económico al referirse a la proyección sobre el nivel de la actividad económica dijo “nos tenemos que olvidar de una mejora de la actividad económica por un largo tiempo, por ahora lo que vamos a ver son las variantes financieras y cambiarias. Además hoy el mercado cambiario está desdoblado y no sabemos si van a aplicar medidas: hoy si las empresas quieren comprar dólares lo compran a 77 y tienen que operar a través de la bolsa, con lo cual hay un virtual mercado desdoblado no oficializado, pero que funciona así”, explicó.

Lo cierto es que el día post elecciones mostró dos fotos muy significativas: una la institucional, con Mauricio Macri y Alberto Fernández iniciando una transición en calma; la otra es la de los Bancos y Casas de Cambio con prácticamente nula actividad, dado el cepo que de oficializó en el inicio de esta semana. La pregunta sigue siendo la misma: ¿hasta cuándo esto alcanzará para calmar a los mercados?