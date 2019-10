Continúan con la lectura de la tributaria

Debido al feriado del 24 de octubre, no hubo sesión el jueves pasado y este 31 se votarán cinco proyectos en el recinto, entre los cuales está una iniciativa sobre la donación de fracción de terrenos para el ensanche de un camino público; una minuta de comunicación sobre reparación del semáforo peatonal en Bulevar Lehmann; una minuta de comunicación sobre colocar señalética en el “Desvío de tránsito pesado” en Ruta Nacional 34; una declaración de reconocimiento de la trayectoria artística de Andrea Steimberger; y una minuta de comunicación que solicita la explicación de los motivos por los cuales no se cumplió lo pactado en otra minuta de comunicación, la Nº 3446, sobre elementos de seguridad en los minibuses.En tanto este miércoles se destinara tiempo a finalizar la lectura de la tributaria 2020, donde la oposición ya anticipó que plantearán rediscutir la fórmula polinómica y su aplicación.“En realidad lo que más me interesa a mí es que el Concejo retome la posibilidad de que no quede la tributaria resuelta con la fórmula polinómica solamente, si se quiere seguir con esto antes pase por los concejales cada suba que se quiera aplicar , es decir que sea el Concejo el que dé el consentimiento o visto bueno. Después si es trimestral o semestral lo discutiremos”, señaló el concejal Lisandro Mársico.“En realidad mi interés es en que el Concejo no pierda la facultad de poder examinar lo que resulte de la fórmula y a partir de ahí aprobarlo o sugerir alguna modificación”, indicó el edil.