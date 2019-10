Crisis en la Asociación de Técnicos

BUENOS AIRES, 29 (NA) - El secretario adjunto de la Asociación de Técnicos de Fútbol de la Argentina (ATFA), José Ubeda, reclamó la "salida inmediata" de Victorio Cocco, precisamente el secretario general de la organización, a quien acusó de ostentar "manejos personalistas" en la conducción del gremio. "(Victorio) Cocco se tiene que ir del sindicato. No se da cuenta que con sus manejos personalistas está alejando la gente del Gremio", sostuvo el ex jugador de Deportivo Armenio, Banfield y All Boys, entre otros clubes, en la década del 80.La ATFA está envuelta en una compleja situación administrativa, a punto tal que debió ser intervenida por el entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en setiembre de 2018, un mes después de que debieran haberse realizado las elecciones generales, con tres listas en competencia. Sin embargo, en diciembre último, a partir de una presentación efectuada por los abogados de ATFA, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió suspender la intervención que había recaído en el delegado normalizador, Ricardo Serafini.Ubeda rechazó la intención de querer "darle un Golpe de Estado" a Cocco (74 años), quien conduce el sindicato desde el año 2000, tras suceder al fallecido Juan Carlos Giménez. En ese sentido explicó que mantiene conversaciones con los candidatos que se habían postulado en las elecciones del gremio, como Ricardo Caruso Lombardi y Jorge "Palito" Brandoni, antes de que las elecciones en ATFA fueran suspendidas por "irregularidades en los padrones y otras cuestiones administrativas".