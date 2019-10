Macri reunió a la plana mayor de Cambiemos

BUENOS AIRES, 29 (NA).- En el primer día de la transición, el presidente Mauricio Macri recibió ayer en la Casa Rosada a los máximos referentes de Juntos por el Cambio, con quienes acordó mantener cohesionado los bloques del espacio en ambas cámaras del Congreso en la próxima etapa opositora que encararán en la gestión de Alberto Fernández.

"Lo importante es mantener la cohesión de Juntos por el Cambio, hay una voluntad común que ha ratificado el liderazgo político de la figura del Presidente. Creo que la gente ha abierto el camino con su presencia (en las marchas durante la campaña) y los votos, hay que sostener ese 40% en el ámbito parlamentario", comentó el senador Miguel Ángel Pichetto.

Al respecto, el dirigente peronista dijo que Juntos por el Cambio a partir del 10 de diciembre debe "hacer una oposición democrática, responsable, no una democracia de conflicto como hemos tenido que soportar en algunos momentos, sino de búsqueda de acuerdos".

Lo hizo al retirarse de la reunión de la Mesa de Acción Política de Juntos por el Cambio, de la que participaron también figuras como María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, Gustavo Valdés, Elisa Carrió, Mario Negri, Federico Pinedo, Patricia Bullrich y Rogelio Frigerio, entre otros.

Macri la convocó por la tarde en la Casa Rosada, luego de que por la mañana mantuviera la reunión con Fernández para iniciar la transición. En ese encuentro, Carrió aprovechó para anunciar su retiro de la política partidaria, por lo que renunciará a su banca y se jubilará.

Al salir, Negri comentó que la reunión del oficialismo el día después de la derrota electoral "fue una conversación madura, de aceptación democrática, no hubo dramatización, no se hizo ningún velorio".

"Intentamos analizar qué consolidamos, qué expresó la gente a través de nuestro espacio. Se habló de responsabilidad, de transición, de administrarla y de desdramatizar esa Argentina que cree que está en guerra porque estamos en democracia", comentó el dirigente cordobés.

Sobre la transición, Negri contrastó la actual con la anterior, en 2015, entre Cristina Kirchner y Macri: "Hace cuatro años había un cambio de Presidente y había un nivel de tensión y ahora se está con una normalidad total", comparó.

En tanto, según supo NA de fuentes cercanas a Pinedo, "hubo un compromiso unánime de fortalecer la unidad de los bloques parlamentarios de Juntos por el Cambio". "Trabajaremos con absoluta apertura para la mejor transición. Están todos los ministros a disposición", agregaron.