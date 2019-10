Una línea directa

Tras la reunión que mantuvieron este lunes por la mañana Mauricio Macri y Alberto Fernández, el presidente electo espera mantener una línea de comunicación "directa" con el jefe de Estado durante el período de transición política que se avecina.En forma paralela, Fernández designó a un equipo encabezado por Santiago Cafiero para que se encargue de este menester, después de haber ganado las elecciones generales de este domingo por el 48,10 por ciento de los votos (contra el 40,37% de Juntos por el Cambio).El albertismo, en este sentido, espera que por el lado del Gobierno la coordinación de la etapa de transición recaiga en la figura del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, un dirigente con muñeca política y buena imagen dentro del peronismo, a diferencia del jefe de Gabinete, Marcos Peña."No está formalizado aún, pero en el transcurso de los próximos días va a ir decantando", dijo a NA una fuente cercana a Frigerio sobre la posibilidad de que el funcionario se convierta en el principal interlocutor del Gobierno con los arquitectos políticos del Frente de Todos (FdT).De cualquier modo, en el albertismo esperan que Fernández pueda mantener una línea de contacto "directa" con Macri después de la reunión de tono cordial que protagonizaron este lunes por la mañana en la Casa Rosada."Fue una buena charla, cordial, amena, para distender pensando en la transición. Hablaron de hacer lo mejor para el país. Va a haber línea directa entre Macri y Alberto. Se va a armar un equipo de transición, con la coordinación de Santiago Cafiero y Rogelio Frigerio", dijeron a esta agencia fuentes del FdT.Por el lado del albertismo, Cafiero -considerado la "mano derecha" de Fernández- estaría secundado por el ex dirigente menemista Gustavo Beliz, el camporista Eduardo "Wado" de Pedro y Vilma Ibarra, ex pareja de Fernández, indicaron las mismas fuentes.Si bien el cronograma aún no está resuelto, se espera que equipos técnicos del Gobierno y del FdT se reúnan en los próximos días para avanzar con el período de transición hasta el 10 de noviembre venidero, cuando está previsto que se produzca el traspaso de mando.Se trata en definitiva de un proceso que acaba de comenzar: "Lo importante fue la primera reunión de hoy y la señal a los mercados, a la sociedad y a la política de que arrancó una transición ordenada e histórica y que vamos a trabajar codo a codo para que sea lo más pacífica y fructífera posible", dijo a NA la fuente consultada del Gobierno.Este lunes, Macri y Fernández parecieron dejar atrás rápidamente las asperezas de los dos debates presidenciales que animaron antes de los comicios de este domingo y sonrieron para las cámaras cuando se encontraron en Balcarce 50, luego del traspié del oficialismo en las urnas.En la misma Casa Rosada, horas más tarde, el macrismo llevó adelante una cumbre, a la que ingresó la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, mostrando una clara postura de abatimiento después de la derrota en la Provincia.Al término de ese encuentro, la líder de la Coalición Cívica y fundadora de la alianza Cambiemos, Elisa "Lilita" Carrió, luego de haber "anunciado" este domingo una supuesta victoria en la Nación, además de la ciudad de Buenos Aires, expresó su decisión de abandonar la vida política. ¿La cumplirá?.En la misma reunión, los integrantes de la "mesa chica" del oficialismo acordaron trabajar "con absoluta apertura" para una "mejor transición" e incluso se decidió que "todos los ministros" se pongan a disposición del albertismo.