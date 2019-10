Tensión con Bolsonaro y el saludo de líderes de la región

BUENOS AIRES, 29 (NA). - El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, lamentó ayer el triunfo del candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, en los comicios generales y consideró que "la Argentina eligió mal", al tiempo que advirtió que podría reclamar la suspensión del país si atenta contra el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

"Lo lamento. No tengo la bola de cristal, pero entiendo que la Argentina eligió mal", expresó el mandatario brasileño en declaraciones a la prensa realizadas en la ciudad de Abu Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos.

En medio de un viaje oficial, el jefe del Palacio del Planalto se refirió al resultado electoral de las elecciones presidenciales argentina y señaló: "No pretendo felicitarlo". "Ahora, no nos vamos a enojar y vamos a esperar el momento para ver cuál es su posición real en la política, porque él va a asumir, tomará una posición sobre lo que está sucediendo. Veamos qué línea tomará", agregó el líder del Partido Social Liberal.

En ese sentido, advirtió que podría reclamar la suspensión de la Argentina del Mercosur si el futuro Gobierno de Alberto Fernández busca modificar el acuerdo comercial con la Unión Europea.

Durante la campaña, Alberto Fernández y Bolsonaro mantuvieron varios cruces, ya que el brasileño nunca ocultó su apoyo al presidente Mauricio Macri ni evitó las duras críticas hacia el Frente de Todos.



MORALES, MADURO,

LULA Y LOPEZ OBRADOR

Presidentes y líderes de la región saludaron a la fórmula ganadora de las elecciones nacionales compuesta por Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

El mandatario de Bolivia, Evo Morales, quien enfrentó elecciones en su país días atrás, fue de los primeros en enviar sus felicitaciones, este domingo por la noche. "Agradezco a los hermanos @alferdez y @CFKArgentina que nos saludaron y felicitaron por la victoria de nuestro pueblo en las elecciones del 20/10/19. #Argentina y #Bolivia son países hermanos que comparten la lucha por la integración y la soberanía de la #PatriaGrande", publicó Morales en su cuenta de Twitter.

El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, también celebró la victoria de la dupla Fernández-Fernández y sostuvo que se trata de "un triunfo que sin duda expresa la esperanza del pueblo argentino". En su cuenta de Twitter, Maduro saludó "al heroico pueblo argentino" por haber "derrotado al neoliberalismo del FMI".

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se sumó a los mensajes y expresó "su beneplácito por la celebración de una ejemplar y pacífica jornada electoral, que refleja la madurez democrática del pueblo de Argentina".

La victoria de Alberto Fernández también fue celebrada por el ex mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que publicó en Twitter un video con parte del discurso del flamante presidente electo.

En tanto, el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, también destacó la victoria del espacio opositor: "Merecido triunfo que propicia una derrota al neoliberalismo. Felicitaciones querida Cristina y también para Alberto desde #Cuba. La Patria Grande está de celebración. Vamos por más".



PIÑERA TAMBIEN

Alberto Fernández agradeció ayer el saludo del presidente de Chile, Sebastián Piñera, y llamó a trabajar para terminar con el "presente de desigualdad" de América Latina. "Felicito al pueblo argentino por una ejemplar y democrática elección con amplia participación. Felicito a @alferdez por su gran triunfo y estoy seguro que trabajaremos con voluntad, fuerza y visión de futuro en favor del bienestar de nuestros pueblos y la integración sudamericana", afirmó el chileno en su cuenta de Twitter.

Por la misma vía, Fernández le respondió: "Gracias, presidente @sebastianpinera. Así lo haremos. Nuestros pueblos merecen que trabajemos por la integración de nuestra América Latina y por un desarrollo que atienda a quienes más padecen este presente de desigualdad".

El intercambio se produjo en momentos en que Chile atraviesa una profunda crisis social y sectores del Frente de Todos han cuestionado su administración.

A través de Twitter, el mandatario electo también le respondió a otros presidentes que lo habían felicitado por su triunfo, como el boliviano Evo Morales, el peruano Martín Vizcarra, el mexicano Andrés Manuel López Obrador, el paraguayo Martín Abdo, y el español Pedro Sánchez.