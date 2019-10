El nuevo cepo planchó al dólar

BUENOS AIRES, 29 (NA).- En la primera jornada tras las elecciones y luego del endurecimiento del cepo cambiario, el dólar cotizó ayer en promedio a $ 63,46 para la venta, lo que significó una baja de $1,54 respecto del viernes, mientras el blue operó a $73, con un recorte de más de $ 2.La decisión del Banco Central de recortar desde US$ 10.000 a US$ 200 mensuales la cantidad que un ahorrista puede adquirir condicionó a tal punto la operatoria en el mercado local que se registró un bajo nivel de operaciones.Después de la derrota electoral del Gobierno y el triunfo del candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, el directorio del Banco Central que encabeza Guido Sandleris ajustó el cerrojo cambiario aplicado en septiembre y resolvió impedir la compra a quienes en el mes habían adquirido dólares y ahora querían hacer una nueva operación por homebanking.Sandleris aseguró ayer que el endurecimiento del cepo cambiario busca "preservar las reservas durante la transición", pero admitió que esta medida "no es gratuita para la economía". "El objetivo es preservar las reservas durante este período de transición, hasta que el nuevo Gobierno defina su política económica y se despeje la incertidumbre", enfatizó el funcionario.Desde este lunes, sólo se puede comprar 200 dólares por persona en forma mensual para las operaciones vía homebanking, mientras que para las compras en efectivo el límite es de 100. "Ante el riesgo de que el fenómeno del aumento de la demanda de dólares se mantenga esta semana, hemos reducido a 100 dólares el monto máximo para la compra de dólares por persona", puntualizó Sandleris, en conferencia de prensa. Y resaltó que "las medidas anunciadas se enfocan exclusivamente a la compra de dólares pera atesoramiento y no afectan al comercio exterior".Desde las PASO, el Central tuvo una caída en el volumen de reservas internacionales superior a los US$ 22.800 millones, de los cuales un tercio correspondió a ventas al sector privado.Las reservas bajaron ayer US$ 101 millones, marcando un fuerte descenso respecto de los US$ 1.755 millones de caída del viernes pasado. Según informó la entidad que conduce Guido Sandleris, las reservas descendieron este lunes a US$ 43.402 millones contra los US$ 43.503 millones del viernes anterior. En lo que va del mes, la caída acumulada equivale a US$ 5.300 millones.En tanto, los mercados reflejaron una reacción negativa: las acciones líderes de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerraron hoy con una pérdida del 3,90% y el riesgo país se disparó 6% hasta 2.268 puntos, en la primera rueda posterior a las elecciones presidenciales del domingo.