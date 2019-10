Cafiero coordinará los equipos del albertismo

BUENOS AIRES, 29 (NA).- El jefe de campaña nacional del Frente de Todos, Santiago Cafiero, será el coordinador del equipo de transición por parte del albertismo, que tendrá la tarea de concertar políticas con el Gobierno de Mauricio Macri hasta el 10 de diciembre.También cumplirán roles importantes el diputado camporista Eduardo "Wado" de Pedro, la procuradora y ex senadora Vilma Ibarra y el ex ministro de Justicia Gustavo Béliz.Nieto de Antonio Cafiero e hijo de Juan Pablo Cafiero, Santiago Cafiero es la mano derecha de Fernández y el hombre fuerte del Grupo Callao -el "think tank" que dio origen al proyecto albertista-.Cafiero y Fernández se conocieron cuando ambos trabajaron en la campaña a senador nacional de Florencio Randazzo: en ese entonces el presidente electo era jefe de campaña.El politólogo de 40 años, en cambio, era un militante peronista raso que hacía trabajo social en la Villa La Cava, de San Isidro, y en virtud de esa militancia fue invitado a sumarse al proyecto de Randazzo. La química entre ambos fue instantánea y la relación política se fue profundizando en el tiempo, al punto que Cafiero suena como favorito para ocupar la jefatura de Gabinete.De Pedro, por su parte, responde a Cristina Kirchner y a Máximo Kirchner, pero representa el ala más moderada de La Cámpora y en virtud de ese perfil fue incorporado a la mesa chica de Fernández, siendo un actor muy activo en la campaña.El dirigente kirchnerista pica en punta para ocupar el Ministerio del Interior en el armado del Gabinete de Fernández.Ex pareja del presidente electo, Vilma Ibarra fue convocada para asesorar en temas legales y de Justicia, y suena como posible secretaria de Legal y Técnica.Abogada de profesión, es la hermana del ex jefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra, fue dirigente del Frente Grande y de la Alianza, espacio con el cual consiguió una banca de senadora nacional en 2001.Béliz fue echado como ministro de Justicia de Néstor Kirchner por su enfrentamiento con el entonces poderoso agente de la SIDE Jaime Stiuso, a quien denunció por televisión y exhibió su fotografía. A raíz de ese episodio con el espía, que nunca terminó de esclarecerse del todo, abandonó el país y tuvo cargos en organismos internacionales, hasta que Fernández lo recuperó este año como integrante de su equipo político.En materia económica no hay confirmación oficial de quienes serían las espadas para la transición en el albertismo, pero todos los focos apuntan a los dos candidatos a ocupar el Palacio de Hacienda a partir del 10 de diciembre: Matías Kulfas y Cecilia Todesca.En materia social, el referente para la transición será el diputado nacional Daniel Arroyo, quien de no mediar sorpresas asumirá como ministro de Desarrollo Social en el Gabinete de Fernández.Todos ellos fueron parte del encuentro con 40 hombres y mujeres que días atrás Fernández encabezó en la sede de la Universidad Metropolitana de la Educación y el Trabajo (UMET).De ese grupo de dirigentes surgirán los nombres que integrarán el Gabinete, el cual todavía no está definido en su totalidad.